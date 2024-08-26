18 років безмежного кохання. Відомий телеведучий поділився ніжним фото на річницю

Український шоумен Денис Жупник святкує 26 серпня 18 років у шлюбі з коханою дружиною, актрисою Олександрою Козир. Він опублікував світлину з жартівливим підписом: “От ми і повнолітні!”.
Головні тези:
- Денис Жупник та Олександра Козир святкують 18-річчя шлюбу, вони разом вже 18 років та мають двох дітей.
- Творча родина відома відданістю один одному та коханням усі роки спільного життя.
- За 18 років шлюбу Денис Жупник і Олександра Козир проходили через багато радостей та випробувань, але залишаються непохитними в своїй взаємній любові.
Денис Жупник та Олександра Козир святкують 18-річчя шлюбу
Актор театру та дубляжу, радіоведучий, ведучий на телеканалах «M1» і «М2» Денис Жупник поділився ніжним фото з дружиною актрисою Олександрі Козир.
Пара разом вже 18 років, має доньку та сина.
До річниці Денис Жупник опублікував щемке фото на своїй сторінці у Фейсбуці.
Телеведучий премій «M1 music awards» та «Золота жар-птиця» пишається своєю чудовою родиною.
Сину Дениса та Олександри нещодавно виповнилося 17 років.
Денис і Олександра ведуть активне волонтерське життя, підтримують збори на ЗСУ та культурні події.
Так, нещодавно пара відвідала новий фільм про геніального українського співака Назарія Яремчука “Незрівнянний світ краси”.
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