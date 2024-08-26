18 років безмежного кохання. Відомий телеведучий поділився ніжним фото на річницю

Український шоумен Денис Жупник святкує 26 серпня 18 років у шлюбі з коханою дружиною, актрисою Олександрою Козир. Він опублікував світлину з жартівливим підписом: “От ми і повнолітні!”.

Денис Жупник та Олександра Козир святкують 18-річчя шлюбу

Актор театру та дубляжу, радіоведучий, ведучий на телеканалах «M1» і «М2» Денис Жупник поділився ніжним фото з дружиною актрисою Олександрі Козир.

Пара разом вже 18 років, має доньку та сина.

До річниці Денис Жупник опублікував щемке фото на своїй сторінці у Фейсбуці.

Офіційно 18 років безмежного кохання! Олександра Козир, дякую, що обрала мене і завжди поруч! Дякую за наших чудових дітей! Кохаю, як вперше! Денис Жупник Телеведучий

Телеведучий премій «M1 music awards» та «Золота жар-птиця» пишається своєю чудовою родиною.

Родина Жупників

Сину Дениса та Олександри нещодавно виповнилося 17 років.

Родина Жупників із сином

Денис і Олександра ведуть активне волонтерське життя, підтримують збори на ЗСУ та культурні події.

Так, нещодавно пара відвідала новий фільм про геніального українського співака Назарія Яремчука “Незрівнянний світ краси”.