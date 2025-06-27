520 тыс долл за "платье заботы" — одежду принцессы Дианы продали на аукционе

В США состоялся крупный аукцион по продаже предметов гардероба покойной принцессы Вельской, самый дорогой лот из которого - платье Дианы - ушел с молотка за полмиллиона долларов.

520 тыс долл за "платье заботы" принцессы Дианы: в США прошел аукцион

Аукционный дом Julien's Auctions назвал это самой большой коллекцией королевской моды, которая когда-то выставлялась на аукцион.

На аукционе под названием «Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция» (Princess Diana's Style & A Royal Collection) было выставлено на продажу более 100 вещей принцессы Дианы, включая шляпы, сумочки и обувь, а также эскизы одежды и рукописные письма.

В частности, цветочное платье, в котором принцесса Диана неоднократно появлялась на публике в период с 1988 по 1992 год во время посещения детей в больницах, было продано за 520 тыс дол. Это платье называлось им «платьем заботы», поскольку его яркие цвета помогали больным пациентам чувствовать себя спокойно.

"Платье забот" принцессы Дианы

«Платье заботы», созданное британским салоном высокого класса Bellville Sassoon, было одним из 10 лотов, принесших шестизначные суммы. Среди других были пальто-платье и кремовое шелковое вечернее платье, продавшие за 455 тыс долл. каждое.

Кроме того, сумочка Dior из овечьей кожи, подаренная Диане бывшей первой леди Франции Бернадетт Ширак, ушла с молотка за 325 тыс долл., а голубое безрукавное платье от ее близкого друга Джанни Версаче — за 227 500 дол. Желтый цветочный двухкомпонентный костюм от Брюса Олдфилда и трехкомпонентный деловой костюм от Escada были проданы за 260 тысяч долларов. Поделиться

Голубое платье принцессы Дианы

Черное вечернее платье из тафты дизайнера Элизабет Эмануэль, которое Диана надела на запад в Лондоне во время своего первого официального выхода после объявления о помолвке с тогдашним принцем Чарльзом в 1981 году, было продано за 26 тыс. дол.

Также были проданы «обычные» вещи Дианы с 80-х и 90-х годов, в том числе красный нейлоновый лыжный костюм и большой свитшот с логотипом British Lung Foundation (оба предмета превзошли ожидания и были проданы за 325 тыс. и 221 тыс. долл. соответственно).

Лыжный костюм принцессы Дианы

Одежду Дианы часто продавали за большие суммы на аукционах, даже при ее жизни. В 1997 году она выставила на продажу через Christie's почти 80 платьев, собрав более 3,2 млн долл. на исследование рака и СПИДа.

Текущий аукционный рекорд за один из ее нарядов был установлен на Julien's Auctions в 2023 году, когда черно-синее платье Jacques Azagury, которое оно носило на двух публичных мероприятиях в середине 1980-х годов, было продано за 1,14 млн дол.

На аукционе также были представлены предметы, принадлежавшие членам британской королевской семьи, в том числе герцогу и герцогини Виндзорскому, королеве Елизавете II и королеве-матери, некоторые из которых датируются 19 веком.