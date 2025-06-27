520 тис дол за "сукню турботи" — одяг принцеси Діани продали на аукціоні

У США відбувся великий аукціон з продажу предметів гардероба покійної принцеси Вельської, найдорожчий лот з якого – сукня Діани – пішов з молотка за більш як пів мільйона доларів.

520 тис дол за "сукню турботи" принцеси Діани: у США пройшов аукціон

Аукціонний дім Julien's Auctions назвав це «найбільшою колекцією» королівської моди, яка колись виставлялася на аукціон.

На аукціоні під назвою «Стиль принцеси Діани та королівська колекція» («Princess Diana’s Style & A Royal Collection») було виставлено на продаж понад 100 речей принцеси Діани, включаючи капелюхи, сумочки та взуття, а також ескізи одягу та рукописні листи.

Зокрема квіткова сукня, у якій принцеса Діана неодноразово з’являлася на публіці в період з 1988 по 1992 рік під час відвідування дітей у лікарнях, була продана за 520 тис дол. Ця сукня називалася нею «сукнею турботи», оскільки її яскраві кольори допомагали хворим пацієнтам почуватися спокійно.

“Сукня турбот” принцеси Діани

«Сукня турботи», створена британським салоном високого класу Bellville Sassoon, була одним із 10 лотів, які принесли шестизначні суми. Серед інших були пальто-сукня та кремова шовкова вечірня сукня, що продали за 455 тис дол кожну.

Крім того, сумочка Dior з овечої шкіри, подарована Діані колишньою першою леді Франції Бернадетт Ширак, пішла з молотка за 325 тис дол, а блакитна безрукавна сукня від її близького друга Джанні Версаче — за 227 500 дол. Жовтий квітковий двокомпонентний костюм від Брюса Олдфілда і трикомпонентний діловий костюм від Escada були продані за 260 тис дол. Поширити

Блакитна сукня принцеси Діани

Чорна вечірня сукня з тафти дизайнера Елізабет Емануель, яку Діана одягла на захід у Лондоні під час свого першого офіційного виходу після оголошення про заручини з тодішнім принцом Чарльзом у 1981 році, була продана за 26 тис дол.

Також були продані «буденні» речі Діани з 80-х і 90-х років, зокрема червоний нейлоновий лижний костюм і великий світшот з логотипом British Lung Foundation (обидва предмети перевершили очікування і були продані за 325 тис і 221 тис дол відповідно).

Лижний костюм принцеси Діани

Одяг Діани часто продавали за великі суми на аукціонах, навіть за її життя. У 1997 році вона виставила на продаж через Christie's майже 80 суконь, зібравши понад 3,2 млн дол на дослідження раку та СНІДу.

Поточний аукціонний рекорд за один з її нарядів був встановлений на Julien's Auctions у 2023 році, коли чорно-синя сукня Jacques Azagury, яку вона носила на двох публічних заходах у середині 1980-х років, була продана за 1,14 млн дол.

На аукціоні також були представлені предмети, що належали членам британської королівської родини, зокрема герцогу і герцогині Віндзорським, королеві Єлизаветі II і королеві-матері, деякі з яких датуються 19 століттям.