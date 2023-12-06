7 млрд тонн товаров перевезено гуманитарным коридором в Черном море — ООН

Хотя значительные риски, связанные с авиаударами и морскими препятствиями, остаются, а морские порты Украины продолжают работать значительно ниже своей потенциальной мощности.

В ООН посчитали эффективность гуманитарных коридоров

Председатель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Рамеш Раджасингхам сообщил, что по оценкам ООН, гуманитарными коридорами в Черном море было перевезено около 7 миллиардов метрических тонн товаров.

Об этом Рамеш Раджасингхам сказал во время заседания Совбеза ООН 6 декабря.

Из которых около 70% урожая – это зерно и другие продукты питания. Учитывая другие маршруты, общий объем экспорта продовольствия из Украины в прошлом месяце был сравним с ноябрем прошлого года. Впрочем, значительные риски, связанные с авиаударами и морскими препятствиями остаются, а морские порты Украины продолжают работать значительно ниже своей потенциальной мощи, – сказал Рамеш Раджасингхам. Поделиться

Выход РФ из зерновой сделки

Россия 17 июля направила Турции, Украине и ООН возражения по продлению "зернового соглашения" и заявила, что без его участия соглашение прекращает действие 18 июля. Это, в частности, предполагает, что Москва отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.

В ООН подтвердили получение от Москвы уведомления о прекращении участия в Черноморской зерновой инициативе.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутеррешу с предложением продолжить работу "зернового соглашения" или его аналога в трехстороннем формате.

Как заявили в Минобороны РФ вечером 19 июля, с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться РФ как потенциальные перевозчики военных грузов.

20 июля в Минобороны Украины предупредили, что с 00:00 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Гуманитарный коридор в Черном море

В августе Украина объявила о "гуманитарном коридоре", чтобы освободить корабли, следующие к африканским и азиатским рынкам, и чтобы обойти фактическую блокаду России после того, как Москва отказалась от соглашения, гарантировавшего ее экспорт во время войны.

ВМС ВСУ сообщили об открытии временного коридора, которым могут воспользоваться все гражданские суда, в том числе те, которые находятся в портах Одессы.

Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию. Речь идет о судах, застрявших в украинских портах с начала полномасштабной войны.