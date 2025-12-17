"Адская планета". Астрономы открыли уникальное космическое тело

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил далекую экзопланету, существование которой казалось невозможным. Астрономов удивили некоторые особенности этой "адской" планеты, не соответствующие тому, что раньше было обнаружено в других местах Вселенной. Это открытие может изменить представление о типах планет, способных формироваться и эволюционировать.

Астрономы обнаружили уникальную "адскую планету"

Планета PSR J2322-2650b примерно равна по массе Юпитера, но мало похожа на типичный газовый гигант. Она вращается вокруг нейтронной звезды, или пульсара, на чрезвычайно близком расстоянии, подвергаясь интенсивному излучению и гравитационным силам, деформирующим ее, придавая ей форму лимона.

Однако по-настоящему учёных поразила ее атмосфера. Вместо привычных соединений, таких как водяной пар или метан, телескоп Вебба обнаружил смесь, в которой преобладают гелий и углерод — экзотическая химическая структура, никогда ранее не встречавшаяся на планетах.

Это открытие поднимает более важный вопрос: как вообще образовалась такая планета?

Очень трудно представить, как можно получить столь чрезвычайно обогащенный углеродом состав, — сказал Майкл Чжан из Чикагского университета, руководитель исследования. Поделиться

Система напоминает редкую пару "черных вдов", когда пульсар медленно уносит материал у меньшего компаньона. Но даже это объяснение неубедительно.

Образовалась ли эта планета как обычная? Нет, потому что состав совсем другой. Образовалась ли она путем отрыва внешней оболочки звезды, как образуются "обычные" системы "черных вдов"? Вероятно нет, потому что ядерная физика не создает чистый углерод, — рассуждает Чжан.

Роджер Романи из Стэнфордского университета предполагает, что здесь может действовать необычный процесс.

Чистые кристаллы углерода всплывают на поверхность и смешиваются с гелием. Но потом должно произойти что-то, чтобы предотвратить проникновение кислорода и азота. Поделиться

Так что пока планета остается космической загадкой.