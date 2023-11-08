Активизм против насилия. В Ирпене пройдет забег Acting for survivors — как принять участие

26 ноября в Ирпене Киевской области состоится забег Acting for survivors к Международной акции «16 дней активизма против насилия». Целью акции является увеличить понимание и осведомленность обо всех формах насилия у граждан, создать в регионе или государстве социальное пространство, свободное от насилия.
Забег Acting for survivors в Ирпене
26 ноября на площади Шевченко в Ирпене начнется забег Acting for survivors. После завершения забега эстафета будет передана другим городам Украины и представителям украинской диаспоры в Чикаго, США.
Зарегистрироваться на забег можно по ссылке. Участие бесплатное, однако желающие могут оставить донат на счет Благотворительной организации Help heroes of Ukraine.
Формат участия:
Спортивный забег для взрослых от 16 лет (скандинавская ходьба): дистанции – 1 км, 6 км;
Спортивные забеги для детей (1 группа: от 7 до 10 лет; 2 группа: от 11 до 15 лет): дистанции – 200 м., 500 м.;
Спортивные забеги в других городах (Чикаго (США), города проекта UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения, «Города и общины, свободные от домашнего насилия»).
Организация групповых стартов для представителей отдельных организаций, компаний или учреждений;
Участие в «ярмарке» сервисов, оказывающих социально-психологическую поддержку пострадавшим.
Для проведения забега был избран Ирпень, который был частично оккупирован, разрушен на 75% в результате военных действий и эвакуирован на 90%.
Улицы, на которых пройдет забег, были одними из основных, которыми осуществлялась эвакуация жителями самостоятельно и с помощью волонтеров, ведь они направляются к мосту «Дорога жизни», который был единственным возможным путем покинуть город бегом.
Программа забега Acting for survivors в Ирпене
11:00 – 13:00 – регистрация участников забега;
12:30 – пресс-подход на центральной локации забега для почетных гостей;
13:00 – 13:30 – поздравительные слова от почетных гостей и организаторов;
13:30 – 13:40 – инструктаж участникам;
13:40 – 13:55 – спортивная движка;
14:00 – старт основного Забега;
14:10 – групповые старты;
14:20 – старт детского Забега (1 группа);
14:30 – старт детского Забега (2 группа);
15:00 – передача эстафеты Забега представителям украинской диаспоры в городе Чикаго (США).
Online.ua – эксклюзивный партнер и провайдер прямой трансляции международного забега Acting for survivors.
Организатором забега является общественная организация "UA Experts" по инициативе и содействию Офису Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции, поддержке Организации Объединенных Наций в Украине, в рамках социально-правового проекта "Response & Prevention" и в сотрудничестве с украинской диаспорой в Чикаго в лице Благотворительного фонда Help Heroes of Ukraine.
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