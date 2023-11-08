Активізм проти насильства. В Ірпені пройде забіг Acting for survivors — як взяти участь

26 листопада в Ірпені на Київщині відбудеться забіг Acting for survivors до Міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства». Метою акції є збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у громадян, створити в регіоні або державі соціальний простір, вільний від насильства.
Забіг Acting for survivors в Ірпені
26 листопада на площі Шевченка в Ірпені розпочнеться забіг Acting for survivors. Після завершення забігу естафету буде передано іншим містам України та представникам української діаспори у Чикаго, США.
Зареєструватися на забіг можна за посиланням. Участь безкоштовна, проте охочі можуть залишити донат на рахунок Благодійної організації «Help heroes of Ukraine».
Формат участі:
Спортивний забіг для дорослих від 16 років (скандинавська ходьба): дистанції - 1 км, 6 км;
Спортивні забіги для дітей (1 група: від 7 до 10 років; 2 група: від 11 до 15 років): дистанції - 200 м., 500 м.;
Спортивні забіги у інших містах (Чикаго (США), міста проєкту UNFPA, Фонду ООН в галузі народонаселення, «Міста і громади, вільні від домашнього насильства»).
Організація групових стартів для представників окремих організацій, компаній чи установ;
Участь у «ярмарці» сервісів, що надають соціально-психологічну підтримку постраждалим.
Для проведення забігу було обрано Ірпінь, який був частково окупованим, зруйнованим на 75% внаслідок військових дій та евакуйованим на 90%.
Вулиці, на яких пройде забіг, були одними з основних, якими здійснювалась евакуація мешканцями самостійно і за допомогою волонтерів, адже вони прямують до мосту «Дорога життя», який був єдиним можливим шляхом покинути місто бігцем.
Програма забігу Acting for survivors в Ірпені
11:00 - 13:00 - реєстрація учасників забігу;
12:30 – прес-підхід на центральній локації забігу для почесних гостей;
13:00 - 13:30 - вітальні слова від почесних гостей та організаторів;
13:30 - 13:40 - інструктаж учасникам;
13:40 - 13:55 – спортивна руханка;
14:00 – старт основного Забігу;
14:10 – групові старти;
14:20 – старт дитячого Забігу (1 група);
14:30 - старт дитячого Забігу (2 група);
15:00 – передача естафети Забігу представникам/цям української діаспори у місті Чикаго (США).
Online.ua — ексклюзивний партнер та провайдер прямої трансляції міжнародного забігу Acting for survivors.
Організатором забігу є громадська організація "UA Experts" за ініціативи та сприяння Офісу Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, підтримки Організації Об’єднаних Націй в Україні, в межах соціально-правового проєкту "Response & Prevention" та у співпраці з українською діаспорою в Чикаго в особі Благодійного фонду «Help Heroes of Ukraine».
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