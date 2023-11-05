Американские ученые выяснили новое неприятное последствие недосыпания

Новое исследование американских ученых показало, что недосыпание может привести к ломоте в теле и головным болям в течение дня.
Последствия недосыпа
Проблемы со сном могут вызвать раздражительность и повышенную неловкость, а также большую восприимчивость к простудным и хроническим заболеваниям. Недосып даже может избавить вас от радости от жизни.
Проблемы со сном часто встречаются у людей, уже испытывающих хроническую боль.
Но, в свою очередь, проблемы со сном обостряют реакцию нервной системы на потенциально болевые раздражители и усугубляют чувство боли.
Конечно, потеря сна ухудшает многие вещи, однако пути, через которые люди испытывают головную боль и боль в теле после недосыпи, не были четко определены.
Как проводили новое исследование сна
Ученые из США, Китая и Южной Кореи провели тесты на мышах и обнаружили, что хроническое нарушение сна делает их более чувствительными к боли, и это было вызвано сигналами части мозга, которая называется ретикулярным ядром таламуса (TRN).
TRN играет роль в регуляции бдительности, и считается, что он действует как сторож, контролирующий поток сенсорной информации к коре, внешнему слою нейронов нашего мозга.
Мыши, прошедшие пять последовательных дней лишения сна, показали более высокую чувствительность в тестах, предназначенных для измерения реакции на боль.
В части их мозга, связанной с сенсорной обработкой и возбуждением, был снижен нейромедиатор N-арахидоноилдофамин (NADA), эндоканабиноид.
Введение NADA в эту область облегчило ранее усиленную реакцию боли.
Это свидетельствует о том, что NADA способствует повышению чувствительности к боли у мышей, когда они недосыпают.
Эндоканабиноиды причастны ко многим неврологическим расстройствам, включая рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, Альцгеймера и эпилепсию.
Похоже, они также играют немаловажную роль в регулировании хронической боли, связанной с потерей сна. Ученые надеются, что их выводы о роли NADA приведут к более эффективным методам лечения.
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