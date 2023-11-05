Американские ученые выяснили новое неприятное последствие недосыпания
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Американские ученые выяснили новое неприятное последствие недосыпания

Недосып
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Источник:  Science Alert

Новое исследование американских ученых показало, что недосыпание может привести к ломоте в теле и головным болям в течение дня.

Последствия недосыпа

Проблемы со сном могут вызвать раздражительность и повышенную неловкость, а также большую восприимчивость к простудным и хроническим заболеваниям. Недосып даже может избавить вас от радости от жизни.

Проблемы со сном часто встречаются у людей, уже испытывающих хроническую боль.

Но, в свою очередь, проблемы со сном обостряют реакцию нервной системы на потенциально болевые раздражители и усугубляют чувство боли.

Конечно, потеря сна ухудшает многие вещи, однако пути, через которые люди испытывают головную боль и боль в теле после недосыпи, не были четко определены.

Как проводили новое исследование сна

Ученые из США, Китая и Южной Кореи провели тесты на мышах и обнаружили, что хроническое нарушение сна делает их более чувствительными к боли, и это было вызвано сигналами части мозга, которая называется ретикулярным ядром таламуса (TRN).

TRN играет роль в регуляции бдительности, и считается, что он действует как сторож, контролирующий поток сенсорной информации к коре, внешнему слою нейронов нашего мозга.

Мыши, прошедшие пять последовательных дней лишения сна, показали более высокую чувствительность в тестах, предназначенных для измерения реакции на боль.

В части их мозга, связанной с сенсорной обработкой и возбуждением, был снижен нейромедиатор N-арахидоноилдофамин (NADA), эндоканабиноид.

Введение NADA в эту область облегчило ранее усиленную реакцию боли.

Это свидетельствует о том, что NADA способствует повышению чувствительности к боли у мышей, когда они недосыпают.

Эндоканабиноиды причастны ко многим неврологическим расстройствам, включая рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, Альцгеймера и эпилепсию.

Похоже, они также играют немаловажную роль в регулировании хронической боли, связанной с потерей сна. Ученые надеются, что их выводы о роли NADA приведут к более эффективным методам лечения.

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