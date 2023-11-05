Американські вчені з'ясували новий неприємний наслідок недосипання

Нове дослідження американських вчених показало, що недосипання може призвести до ломоти в тілі та головного болю протягом дня.

Наслідки недосипу

Проблеми зі сном можуть спричиняти дратівливість та підвищену незграбність, а також більшу сприйнятливість до простудних і хронічних захворювань. Недосип навіть може позбавити вас радості від життя.

Проблеми зі сном часто зустрічаються у людей, які вже відчувають хронічний біль.

Але, у свою чергу, проблеми зі сном загострюють реакцію нервової системи на потенційно больові подразники та погіршують відчуття болю.

Звичайно, що втрата сну погіршує багато речей, проте шляхи, через які люди відчувають головний біль і біль у тілі після недосипу, не були чітко визначені.

Як проводили нове дослідження сну

Учені з США, Китаю та Південної Кореї провели тести на мишах і виявили, що хронічне порушення сну робить їх більш чутливими до болю, і це було спричинено сигналами від частини мозку, яка називається ретикулярним ядром таламуса (TRN).

TRN відіграє роль у регуляції пильності, і вважається, що він діє як сторож, який контролює потік сенсорної інформації до кори, зовнішнього шару нейронів нашого мозку.

Миші, які пройшли п’ять послідовних днів позбавлення сну, показали вищу чутливість у тестах, призначених для вимірювання реакції на біль.

У частині їхнього мозку, пов’язаної з сенсорною обробкою та збудженням, був знижений нейромедіатор N-арахідоноїлдофамін (NADA), ендоканабіноїд.

Введення NADA в цю область полегшило раніше посилену реакцію болю.

Це свідчить про те, що NADA сприяє підвищенню чутливості до болю у мишей, коли вони недосипають.

Ендоканабіноїди причетні до багатьох неврологічних розладів, включаючи розсіяний склероз, хворобу Паркінсона, Альцгеймера та епілепсію.

Схоже, вони також відіграють важливу роль у регулюванні хронічного болю, пов’язаного з втратою сну. Вчені сподіваються, що їхні висновки про роль NADA призведуть до більш ефективних методів лікування.