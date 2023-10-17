Американский софт Asana продолжает обслуживать команды из РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Американский софт Asana продолжает обслуживать команды из РФ

софт Asana
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Источник:  Trap Aggressor

Американская компания программного обеспечения Asana для работы команд, преимущественно в сфере ИТ, продолжает обслуживать команды из России.

Американский софт Asana продолжает обслуживать команды из РФ

В Trap Aggressor отметили, что решили проверить, работает ли Asana в России и написали соответствующее письмо в отделы продаж и поддержки пользователей, указанные на сайте компании.

Сервис Asana – это платформа, базирующаяся в США и разработанная для организации, отслеживания и управления командной работой.

В настоящее время Asana не имеет физического офиса в России. Однако Asana – это облачная платформа, и команды со всего мира, включая Россию, могут использовать ее. У нас есть много российских команд и организаций, активно использующих Asana для своих нужд в управлении проектами, – ответили в Asana.

Какой ответ компании

В ответы представители службы поддержки также сослались на Руководство по глобальному торговому комплаенсу на сайте Asana. В нем говорится, что этот бизнес не может предоставить доступ к своей платформе лицам и компаниям, расположенным в Кубе, Иране, Северной Корее, Сирии, Крыму, Донецкой или Луганской областях Украины. Однако РФ отсутствует в этом списке, добавляют в Trap Aggressor.

Также в своем ответе служба поддержки сообщила, что Asana недоступна на русском и не имеет специальных российских представителей. Хотя русскоязычную страницу Asana можно найти на первой странице поисковой сети, а во время общения с Trap Aggressor представитель Asana хотел перенаправить Trap Aggressor в "российскую партнершу" из-за того, что вопросы были относительно работы Asana в РФ.

По данным проекта "LeaveRussia" Киевской школы экономики, более 1500 иностранных компаний до сих пор не вышли из России. Среди них, в частности, IT-компании Bla Bla Car, Notion, Alterra, Cloudflare и Intel.

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