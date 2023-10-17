Американський софт Asana продовжує обслуговувати команди з РФ
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Американський софт Asana продовжує обслуговувати команди з РФ

софт Asana
Джерело:  Trap Aggressor

Американська компанія програмного забезпечення Asana для роботи команд, переважно у сфері ІТ, продовжує обслуговувати команди з Росії. 

Американський софт Asana продовжує обслуговувати команди з РФ

У Trap Aggressor зазначили, що вирішили перевірити, чи працює Asana в Росії, та написали відповідного листа у відділи продажів та підтримки користувачів, зазначені на сайті компанії.

Сервіс Asana - це платформа, що базується в США і розроблена для організації, відстеження та керування командною роботою.

Наразі Asana не має фізичного офісу в Росії. Однак Asana - це хмарна платформа, і команди з усього світу, включно з Росією, можуть використовувати її. У нас є багато російських команд і організацій, які активно використовують Asana для своїх потреб в управлінні проєктами, - відповіли в Asana. 

Яка відповідь компанії

У відповіді представники служби підтримки також послалися на Посібник з глобального торговельного комплаєнсу на сайті Asana. У ньому йдеться про те, що цей бізнес не може надати доступ до своєї платформи особам і компаніям, розташованим у Кубі, Ірані, Північній Кореї, Сирії, Криму, Донецькій чи Луганській областях України. Проте РФ відсутня у цьому списку, додають в Trap Aggressor.

Також у своїй відповіді служба підтримки повідомила, що Asana недоступна російською мовою та не має спеціальних російських представників. Хоча російськомовну сторінку Asana можна знайти на першій сторінці пошукової мережі, а під час спілкування з Trap Aggressor представник Asana хотів перенаправити Trap Aggressor до "російської партнерки" через те, що питання були щодо роботи Asana в РФ.

За даними проєкту "LeaveRussia" Київської школи економіки, більше 1500 іноземних компаній досі не вийшли з Росії. Серед них зокрема IT-компанії Bla Bla Car, Notion, Alterra, Cloudflare та Intel.

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