Аналог украинского морского дрона разработали в России

Россияне спроектировали морской дрон – клон украинского

Российская компания KMZ показала ударный морской беспилотник "Одуванчик", похожий на украинские морские дроны.

Об этом сообщил "Милитарный" в своем Telegram-канале.

Российский Кингисеппский машиностроительный завод KMZ (Санкт-Петербург), специализирующийся на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов, представил ударный беспилотник ББКН "Одуванчик".

10 дронов заказало министерство обороны РФ для проведения испытаний. Его аббревиатура расшифровывается как "быстроходный безэкипажный катер-носитель "Одуванчик".

Сообщается, что испытания должны пройти прямо в зоне боевых действий против Украины.

Российский "Одуванчик" конструктивно очень похож на украинские модели.

Однако беспилотник РФ все же имеет ряд ключевых отличий. К примеру, на корпусе дрона отсутствуют видимые антенны средств связи, также оптические устройства наблюдения и наведение на цель. Поделиться

Отсутствие камеры, вероятно, не позволит использовать беспилотник против маневренных надводных целей. Поделиться

Можно предположить, что его назначением станет нанесение ударов по статическим объектам, таким как мосты и порты, пишет издание. Поделиться

Представители KMZ заявляют, что беспилотник может нести боевую часть или другую полезную нагрузку весом до 600 кг. Для сравнения, беспилотник SeaBaby, поразивший Крымский мост в июле 2023 года, имел на борту 850 кг взрывчатки.

Беспилотник РФ может преодолевать расстояние в 200 км на скорости до 80 км/ч. Отмечается, что этого достаточно для ударов по Одессе в случае запуска из Крыма. Кроме того, не исключено, что их можно будет запускать с судов уже в море.

В то же время непонятно, как будет происходить его управление без спутниковой связи, ведь соответствующие антенны не были замечены на борту.

Можно предположить, что россияне для этого использовали инерционную систему с коррекцией по сигналам GPS, как в беспилотниках Shahed-136. Также нельзя исключать вероятность использования дронов-ретрансляторов связи.

Украинский дрон SeaBaby: что известно

Морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", являются собственной технической разработкой СБУ. Они были названы "SeaBaby" ("Морской малыш").

Источники в спецслужбах сообщают, что российские захватчики пытаются восстановить надводный беспилотник SeaBaby, чтобы применить против Украины.

По данным источников, россиянам удалось собрать "условно рабочую" модель украинского надводного беспилотника "SeaBaby" из нескольких аппаратов, найденных на месте атак.