Аналог українського морського дрона розробили в Росії

Російський ударний морський безпілотник "Одуванчик" конструктивно дуже схожий на українські моделі – знамениті SeaBaby, які підривали Кримський мост.

Росіяни спроектували морський дрон – клон українського

Російська компанія KMZ показала ударний морський безпілотник "Одуванчик", схожий на українські морські дрони.

Про це повідомив “Мілітарний” у своєму Telegram-каналі.

Російський Кінгісеппський машинобудівний завод KMZ (Санкт-Петербург), що спеціалізується на виробництві катерів для силових структур Росії та морських дронів, представив ударний безпілотник ББКН "Одуванчик".

10 дронів замовило міністерство оборони РФ для проведення випробувань. Його абревіатура розшифровується як "быстроходный безэкипажный катер-носитель "Одуванчик".

Повідомляється, що випробування мають пройти безпосередньо в зоні бойових дій проти України.

Російський "Одуванчик" конструктивно дуже схожий на українські моделі.

Проте безпілотник РФ все ж має низку ключових відмінностей. Наприклад, на корпусі дрона відсутні видимі антени засобів зв’язку, а також оптичні пристрої спостереження та наведення на ціль. Поширити

Відсутність камери, ймовірно, не дозволить використовувати безпілотник проти маневрених надводних цілей. Поширити

Можна припустити, що його призначенням стане нанесення ударів по статичним об’єктам, таким як мости та порти, – пише видання. Поширити

Представники KMZ заявляють, що безпілотник може нести бойову частину або інше корисне навантаження вагою до 600 кг. Для порівняння, безпілотник SeaBaby, яким було уражено Кримський міст у липні 2023 року, мав на борту 850 кг вибухівки.

Безпілотник РФ може долати відстань у 200 км на швидкості до 80 км/год. Відзначається, що цього достатньо для нанесення ударів по Одесі у випадку запуску із Криму. Крім того, не виключено, що їх можна буде запускати із суден вже у морі.

У той же час незрозуміло як відбуватиметься його управління без супутникового зв’язку, адже відповідних антен не було помічено на борту.

Можна припустити, що росіяни для цього використали інерційну систему з корекцією по сигналам GPS, як у безпілотниках Shahed-136. Також не можна виключати вірогідність використання дронів-ретрансляторів зв’язку.

Український дрон SeaBaby: що відомо

Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG", є власною технічною розробкою СБУ. Вони були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").

Джерела в спецслужбах повідомляють, що російські загарбники намагаються відновити надводний безпілотник "SeaBaby", щоб застосувати проти України.

За даними джерел, росіянам вдалося зібрати "умовно робочу" модель українського надводного безпілотника "SeaBaby" з решток кількох апаратів, знайдених на місці атак.