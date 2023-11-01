Армия РФ наращивает укрепление по всему периметру линии фронта в Украине — Bild

Российские оккупанты продолжают укреплять свою линию обороны на временно захваченных территориях Украины. Интервенты также сооружают так называемые "зубы дракона" по периметру фронта.

Войска РФ наращивают свою линию обороны в Украине

По словам журналиста Юлианы Репке, российские захватчики наращивают укрепление по всему периметру линии фронта в Украине.

Журналист озвучил мнение, что такие оборонные участки могут представлять проблему для Сил обороны Украины, продолжающих контрследующие операции.

Россияне продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать, - сказал Репке в своем репортаже. Поделиться

Подобные конструкции из бетона, говорит журналист, являются преградой для военной техники, в частности, переданной Вооруженным силам Украины западными странами в рамках оборонной помощи.

Какое оружие необходимо ВСУ для перелома ситуации на юге Украины

По словам военного эксперта Петра Черника, для перелома ситуации на юге Украины ВСУ необходимо большое количество немецких и американских дальнобойных ракет Taurus и ATACMS, а также современная западная авиация.

Он отметил, что даже передача по Германии ракет Taurus не сможет существенно повлиять на ход боевых действий.

Taurus это не что иное, как аналог Storm Shadow. И немцы декларируют, что у них всего около 150 таких ракет. Если передадут треть – 50 ракет, это будет колоссальный успех Поделиться

Эксперт предполагает, что получение таких ракет позволило бы ВСУ поразить крупные цели преступной армии РФ, в частности, склады боеприпасов, топливо – смазочных материалов, большие колонны на марше или точно проверенные пункты управления.