Армія РФ нарощує укріплення по всьому периметру лінії фронту в Україні — Bild

Російські окупанти продовжують зміцнювати свою лінію оборони на тимчасово захоплених територіях України. Інтервенти також споруджують так звані "зуби дракона" по периметру фронту.

Війська РФ нарощують свою лінію оборони в Україні

За словами журналіста Юліани Рьопке, російські загарбники нарощують укріплення по всьому периметру лінії фронту в Україні.

Журналіст озвучив думку, що такі оборонні ділянки можуть становити проблему для Сил оборони України, які продовжують контрнаступні операції.

Росіяни продовжують зміцнювати цю величезну лінію оборони. Ми бачимо, як багато цих "зубів дракона", їх неможливо порахувати, - сказав Рьопке у своєму репортажі. Поширити

Подібні конструкції з бетону, каже журналіст, є перепоною для військової техніки, зокрема переданої Збройним силам України західними країнами в рамках оборонної допомоги.

Яка зброя необхідна ЗСУ для перелому ситуації на півдні України

За словами військового експерта Петра Черника, для перелому ситуації на півдні України ЗСУ необхідна велика кількість німецьких та американських далекобійних ракет Taurus та ATACMS, а також сучасна західна авіація.

Він зазначив, що навіть передача Німеччиною ракет Taurus не зможе суттєво вплинути на хід бойових дій.

Taurus це ні що інше, як аналог Storm Shadow. І німці декларують, що в них лише близько 150 таких ракет. Якщо передадуть третину – 50 ракет, що це буде колосальний успіх Поширити

Експерт припускає, що отримання таких ракет дозволило б ЗСУ вразити великі цілі злочинної армії РФ, зокрема, склади боєприпасів, паливо - мастильних матеріалів, великі колони на марші чи точно перевірені пункти управління.