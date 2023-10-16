Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области с 1994 года построил менее десятка колесных БТР-90. Восьмиколесные 23-тонные машины несколько лет экспериментально использовались русскими внутренними войсками, а затем были отправлены на хранение в 38-й научно-исследовательский институт в подмосковной Кубинке.

Армия РФ отправила на войну против Украины экспериментальные БТР-90

В то время потребности в новых БТРах просто не было. Старые БТР-80, БТР-70 и БТР-60 хорошо выполняли свою работу и их было достаточно много.

Спустя два десятилетия расчеты изменились. Так что БТР-90 снова в строю - в Украине. На видео, которое с пятницы появилось в социальных сетях, виден по меньшей мере один БТР-90 в действии на войне России против Украины, которая длится уже 21 месяц, - пишет в статье для Forbes американский военный журналист Дэвид Акс. Поделиться

Он добавляет, что нетрудно понять, почему россияне извлекают 30-летние экспериментальные машины из долгосрочного хранения и отправляют их на передовую. За почти два года упорных боев армия РФ потеряла около 4 тысяч БМП и БТР. Это примерно треть от количества машин, которые были на вооружении российских войск в феврале 2022 года.

Российская промышленность может выпустить тысячу новых и модернизированных БМП и БТР в 2023 году, если верить словам заместителя гендиректора государственной компании "Ростех" Владимира Аряткова. Но нужно где-то взять еще несколько тысяч машин. Российские технические специалисты уже извлекают из долгосрочного хранения последние БМП-1 и БТР-50, выпущенные в 1960-х и 1950-х годах. Ввиду этого они, очевидно, обращают свое внимание на составы экспериментальных учреждений, таких как 38-й научно-исследовательский институт.

Акс признает, что БТР-90 – неплохая машина. Его корпус больше, чем у старого БТР-80. Он имеет 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42 и броню, которая может оградить его от пулеметного огня. Акс отмечает, что колесная платформа в БТР-90 похожа на ту, которую использует его предшественник БТР-80. И такой же пушкой вооружена гусеничная БМП-2.

Проблема с БТР-90 не в нем самом. Проблема в отчаянии, где находится российская промышленность. Кремль упорно пытается мобилизовать свою военную промышленность для войны, которая может затянуться до 2025 года или позже, пишет Акс. Поделиться

Из-за санкций Москва заменяет иностранные компоненты на российские, чтобы расширить производство танков Т-72 и Т-90. А еще она пытается возобновить производство Т-80 с нуля.