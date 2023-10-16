Арзамаський машинобудівний завод у Нижньогородській області з 1994 року збудував менше десятка колісних БТР-90. Восьмиколісні 23-тонні машини кілька років експериментально використовувалися російськими внутрішніми військами, а потім були відправлені на зберігання до 38-го науково-дослідного інституту в підмосковній Кубинці.

Армія РФ відправила на війну проти України експериментальні БТР-90

На той час потреби в нових БТРах просто не було. СтарІ БТР-80, БТР-70 і БТР-60 добре виконували свою роботу і їх було досить багато.

Два десятиліття потому розрахунки змінилися. Тож БТР-90 знову в строю - в Україні. На відео, яке з п’ятниці з’явилося в соціальних мережах, видно щонайменше один БТР-90 в дії на війні Росії проти України, яка триває вже 21 місяць, - пише в статті для Forbes американський військовий журналіст Девід Акс. Поширити

Він додає, що не важко зрозуміти, чому росіяни витягують 30-річні експериментальні машини з довгострокового зберігання і відправляють їх на передову. За майже два роки запеклих боїв армія РФ втратила близько 4 тисяч БМП і БТР. Це приблизно третина від кількості таких машин, які були на озброєнні російських військ у лютому 2022 року.

Російська промисловість може випустити тисячу нових і модернізованих БМП і БТР у 2023 році, якщо вірити словам заступника гендиректора державної компанії «Ростех» Владіміра Аряткова. Але потрібно десь взяти ще кілька тисяч машин. Російські технічні фахівці вже дістають з довгострокового зберігання останні БМП-1 і БТР-50, які були випущені 1960-х і 1950-х роках. Зважаючи на це, вони, вочевидь, звертають свою увагу на склади експериментальних установ, таких як 38-й науково-дослідний інститут.

Акс визнає, що БТР-90 - непогана машина. Його корпус більший, ніж у старого БТР-80. Він має 30-міліметрову автоматичну гармату 2А42 і броню, яка може захистити його від кулеметного вогню. Акс зауважує, що колісна платформа в БТР-90 схожа на ту, яку використовує його попередник БТР-80. І такою ж гарматою озброєна гусенична БМП-2.

Проблема з БТР-90 не в ньому самому. Проблема у відчаї, в якому перебуває російська промисловість. Кремль вперто намагається мобілізувати свою військову промисловість для війни, яка може затягнутися до 2025 року або пізніше, - пише Акс. Поширити

Через санкції Москва замінює іноземні компоненти на російські, щоб розширити виробництво танків Т-72 і Т-90. А ще вона намагається відновити виробництво Т-80 «з нуля».