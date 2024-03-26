Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Американский актер и эксгубернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце.
Что известно об операции Шварценеггера
По словам 76-летнего Шварценеггера, операция прошла 18 марта.
Для актера это уже четвёртая операция на сердце. По словам врачей, из-за рубцовой ткани от предыдущих хирургических вмешательств сердцебиение Шварценеггера стало нерегулярным, поэтому они рекомендовали актеру установить кардиостимулятор.
Голливудский актер рассказал, что получил немало сообщений от людей, родившихся с похожим пороком сердца. Они делились своим опытом и рассказывали, как их вдохновил актер. Поэтому Арнольд Шварценеггер решил продолжать сообщать новости о своем состоянии здоровья.
Что известно о здоровье Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер родился с дефектом аортального клапана. Его мать также имела проблемы с сердцем и умерла в 1998 году, потому что не согласилась делать операцию на открытом сердце.
В 1997 году ему впервые была сделана операция, где заменили этот клапан сердца. Уже в 2018 году в Лос-Анджелесе голливудской знаменитости пришлось вставить новый легочный клапан. Однако тогда заменили только один из двух, а потому спустя еще два года он согласился на очередное хирургическое вмешательство.
Когда аортальный клапан не работает должным образом, он препятствует кровотоку. Поэтому сердце начинает работать интенсивнее.
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