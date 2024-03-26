Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце
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Шоу-бизнес
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Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер
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Американский актер и эксгубернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце.

Что известно об операции Шварценеггера

По словам 76-летнего Шварценеггера, операция прошла 18 марта.

Для актера это уже четвёртая операция на сердце. По словам врачей, из-за рубцовой ткани от предыдущих хирургических вмешательств сердцебиение Шварценеггера стало нерегулярным, поэтому они рекомендовали актеру установить кардиостимулятор.

В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы стать чуть больше машиной. Мне поставили кардиостимулятор. Должен вам сказать, что то, что я говорю вам это, идет вопреки моему воспитанию в Австрии, где никто никогда не говорил о медицинских вопросах. Все, что касалось здравоохранения, держалось при себе, — признался Шварценеггер.

Голливудский актер рассказал, что получил немало сообщений от людей, родившихся с похожим пороком сердца. Они делились своим опытом и рассказывали, как их вдохновил актер. Поэтому Арнольд Шварценеггер решил продолжать сообщать новости о своем состоянии здоровья.

Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Что известно о здоровье Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер родился с дефектом аортального клапана. Его мать также имела проблемы с сердцем и умерла в 1998 году, потому что не согласилась делать операцию на открытом сердце.

В 1997 году ему впервые была сделана операция, где заменили этот клапан сердца. Уже в 2018 году в Лос-Анджелесе голливудской знаменитости пришлось вставить новый легочный клапан. Однако тогда заменили только один из двух, а потому спустя еще два года он согласился на очередное хирургическое вмешательство.

Когда аортальный клапан не работает должным образом, он препятствует кровотоку. Поэтому сердце начинает работать интенсивнее.

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