Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці

Американський актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці.
Що відомо про операцію Шварценеггера
За словами 76-річного Шварценеґґера, операція пройшла 18 березня.
Для актора це вже четверта операція на серці. За словами лікарів, через рубцеву тканину від попередніх хірургічних втручань серцебиття Шварценеггера стало нерегулярним, тому вони рекомендували актору встановити кардіостимулятор.
Голлівудський актор розповів, що отримав чимало повідомлень від людей, які народилися зі схожою вадою серця. Вони ділилися своїм досвідом і розповідали, як їх надихнув актор. Тому Арнольд Шварценеггер вирішив продовжувати повідомляти новини про свій стан здоров'я.
Що відомо про здоров'я Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер народився з дефектом аортального клапана. Його мати також мала проблеми з серцем і померла у 1998 році, бо не погодилась робити операцію на відкритому серці.
У 1997 році йому вперше зробили операцію, де замінили цей клапан серця. Вже у 2018 році у Лос-Анджелесі голлівудській знаменитості довелося вставити новий легеневий клапан. Однак тоді замінили лише один з двох, а тому ще через два роки він погодився на чергове хірургічне втручання.
Коли аортальний клапан не працює належним чином, він перешкоджає кровотоку. Через це серце починає працювати інтенсивніше.
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