Астрофизики обнаружили в далеком космосе сверхмассивную черную дыру, которая поглощает материю в 40 раз быстрее теоретический максимум, получивший название предел Эддингтона.

Что известно о необычно активной черной дыре в далеком космосе

Отмечается, что эта аномально активная чёрная дыра находится в удаленной галактике LID-568.

По словам ученых, открытие поможет ответить на одну из ключевых загадок ранней Вселенной, каким образом сверхмассивные черные дыры достигают таких размеров за столь короткий промежуток времени с момента Большого взрыва.

В частности, астрономы NOIRLab NSF провели визуализацию собственных исследований и процесс аномально быстрого формирования сверхмассивной черной дыры.

Согласно полученным данным, первые сверхмассивные черные дыры были образованы не за счет коллапса звезд, а из огромных звезд и огромных сгустков газа, которые коллапсировали под действием силы тяжести.

Открытие супер-эддингтонской черной дыры свидетельствует о том, что значительная часть роста массы может происходить во время одного эпизода быстрого поглощения, независимо от того, возникла черная дыра из легкого или тяжелого материала.

Что известно об обнаружении тройных систем с черными дырами в космосе

Астрономам впервые удалось доказать существование трех гравитационно связанных между собой объектов в системе с черной дырой.

Отмечается, что астрофизики из Массачусетского технологического института на расстоянии 8 тыс. световых лет обнаружили в нашей галактике систему звезды и черной дыры, которая поглощает энергию из нее.

Связь между двумя телами была обнаружена еще в 1992 году — оттоки ученые описали систему в более чем 1300 научных статьях, назвав ее V404 Cygni.

Однако в рамках более детального исследования было установлено, что систему действительно составляют три объекта.

Астрономы доказали, что вокруг первой звезды вращается более отдаленная звезда.