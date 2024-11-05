Астрофизики обнаружили в далеком космосе сверхмассивную черную дыру, которая поглощает материю в 40 раз быстрее теоретический максимум, получивший название предел Эддингтона.
Главные тезисы
- Астрофизики обнаружили в далеком космосе сверхмассивную черную дыру, поглощающую материю в 40 раз быстрее теоретического максимума.
- Исследование аномально активных черных дыр может помочь в раскрытии загадок ранней Вселенной и механизмов их формирования.
- Открытие тройной системы с черными дырами в космосе подтверждает существование гравитационно связанных объектов, включая черную дыру.
- Система V404 Cygni в нашей галактике оказалась состоять из трех объектов, что было установлено в результате более детального исследования.
- Исследование астрофизиков представляет новые представления об эволюции сверхмассивных черных дыр и их взаимодействии в космосе.
Что известно о необычно активной черной дыре в далеком космосе
Отмечается, что эта аномально активная чёрная дыра находится в удаленной галактике LID-568.
По словам ученых, открытие поможет ответить на одну из ключевых загадок ранней Вселенной, каким образом сверхмассивные черные дыры достигают таких размеров за столь короткий промежуток времени с момента Большого взрыва.
В частности, астрономы NOIRLab NSF провели визуализацию собственных исследований и процесс аномально быстрого формирования сверхмассивной черной дыры.
Согласно полученным данным, первые сверхмассивные черные дыры были образованы не за счет коллапса звезд, а из огромных звезд и огромных сгустков газа, которые коллапсировали под действием силы тяжести.
Открытие супер-эддингтонской черной дыры свидетельствует о том, что значительная часть роста массы может происходить во время одного эпизода быстрого поглощения, независимо от того, возникла черная дыра из легкого или тяжелого материала.
Что известно об обнаружении тройных систем с черными дырами в космосе
Астрономам впервые удалось доказать существование трех гравитационно связанных между собой объектов в системе с черной дырой.
Отмечается, что астрофизики из Массачусетского технологического института на расстоянии 8 тыс. световых лет обнаружили в нашей галактике систему звезды и черной дыры, которая поглощает энергию из нее.
Связь между двумя телами была обнаружена еще в 1992 году — оттоки ученые описали систему в более чем 1300 научных статьях, назвав ее V404 Cygni.
Однако в рамках более детального исследования было установлено, что систему действительно составляют три объекта.
Астрономы доказали, что вокруг первой звезды вращается более отдаленная звезда.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-