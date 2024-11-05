Астрофізики виявили у далекому космосі надмасивну чорну діру, яка поглинає матерію у 40 разів швидше за теоретичний максимум, який отримав назву межа Еддінгтона.
Головні тези:
- Виявлено аномально активну чорну діру у далекому космосі, яка поглинає матерію у 40 разів швидше за теоретичний максимум.
- Дослідження таких чорних дір може допомогти розкрити загадки раннього Всесвіту та механізми їх формування.
- Знайдено потрійну систему з чорними дірами у космосі, і одним з гравітаційно пов'язаних об'єктів є чорна діра.
- Докладніше дослідили систему V404 Cygni у нашій галактиці та встановили, що вона складається з трьох об'єктів.
- Відкриття астрофізиків дає нові уявлення про еволюцію надмасивних чорних дір та їх взаємодію з іншими об'єктами у космосі.
Що відомо про незвичайно активну чорну діру у далекому космосі
Зазначається, що ця аномально активна чорна діра знаходиться у віддаленій галактиці LID-568.
За словами науковців, відкриття допоможе дати відповідь на одну з ключових загадок раннього Всесвіту, яким чином надмасивні чорні діри досягають таких розмірів за такий короткий проміжок часу з моменту Великого вибуху.
Зокрема, астрономи з NOIRLab NSF провели візуалізацію власних досліджень та процес аномально швидкого формування надмасивної чорної діри.
Відповідно до отриманих даних, перші надмасивні чорні діри були утворені не за рахунок колапсу зірок а з величезних зірок і величезних згустків газу, які колапсували під дією сили тяжіння.
Відкриття супер-Еддінгтонської чорної діри свідчить про те, що значна частина зростання маси може відбуватися під час одного епізоду швидкого поглинання, незалежно від того, виникла чорна діра з легкого чи важкого матеріалу.
Що відомо про виявлення потрійних систем з чорними дірами у космосі
Астрономам вперше вдалось довести існування трьох гравітаційно пов'язаних між собою об'єктів у системі з чорною дірою.
Зазначається, що астрофізики із Массачусетського технологічного інституту на відстані 8 тис світлових років виявили у нашій галактиці систему зірки та чорної діри, яка поглинає енергію з неї.
Зв’язок між двома тілами виявили ще в 1992 році — відтоці науковці описали систему в більш ніж 1300 наукових статтях, назвавши її V404 Cygni.
Однак у рамках більш детального дослідження було встановлено, що систему насправді складають три об’єкти.
Астрономи довели, що навколо першої зірки обертається більш віддалена зірка.
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