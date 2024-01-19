Астрономы случайно обнаружили "самую слабую" галактику без видимых звезд

Исследователи, стоящие за открытием, говорят, что эта галактика, обозначенная как J0613+52, может быть "самой слабой галактикой, найденной на сегодняшний день". Интересно, что ученые с помощью телескопа Грин-Бэнк (GBT) обнаружили "темную" галактику из-за ошибки.

Эта галактика, полная первоначального газа, расположена на расстоянии примерно 270 миллионов световых лет от нас. J0613+52 была обнаружена астрономами, когда они исследовали газообразный водород в нескольких так называемых галактиках с низкой поверхностной яркостью (LSB) с помощью нескольких крупных радиотелескопов по всему миру, включая телескоп Грин-Бэнк (GBT), крупнейший в мире полностью управляемый радиотелескоп. расположенным в Грин-Бэнке, Западная Вирджиния, и радиотелескопом Нансей в Парижской обсерватории.

GBT случайно указал неправильные координаты и обнаружил этот объект. Это галактика, которая состоит только из газа — в ней нет видимых звезд, — заявила старший научный сотрудник обсерватории Грин-Бенк Карен О'Нил. Поделиться

LSB, как правило, имеют крошечную популяцию звезд, распределенных по всему объему, и, как следствие, они излучают гораздо меньше света на единицу площади, чем стандартные галактики, такие как Млечный Путь или Андромеды. LSB часто чуть ярче фона ночного неба, что делает их труднозаметными.

Например, первой открытой LSB была Малин 1, найденная в 1980-х годах, до сих пор остающаяся одной из самых больших спиральных галактик и ширина которой в 5 раз превышает ширину Млечного Пути. Несмотря на свой размер, Malin 1 лишь на 1% ярче нашей галактики.

Кроме того, астрономы считают, что из-за низкой плотности газа LSB могут развиваться гораздо медленнее, чем другие галактики, и многие все еще переживают ранние стадии образования звезд. Целью исследования, в ходе которого был обнаружен J0613+52, было определить массу и содержание газа в этих галактиках низкой яркости или "ультрадифузных". Астрономы заметили расхождение в данных между GBT и радиотелескопом Nançay, что привело к открытию галактики, не похожей ни на одну другую в обзоре LSB.

Что мы знаем, так это то, что это невероятно богатая газом галактика. Она не демонстрирует звездообразование, как мы ожидали, вероятно, потому, что газ слишком диффузный, — сказала О'Нил. Поделиться

Этот газ, состоящий в основном из водорода и гелия, образовался вскоре после Большого взрыва, он не был обогащен, когда разразились звезды и засеяли его тяжелыми элементами, или "металлами". Также примечательно в J0613+52 то, что она вращается так же, как обычная спиральная галактика.

В конце концов открытие J0613+52 оставило у первооткрывателей больше вопросов, чем ответов. Главное среди них: есть ли еще такие LSB или это уникальная галактика?

Команда предполагает, что глубокое изображение в разных длинах волн света может обнаружить больше этих ультратемных LSB, хотя существует вероятность того, что низкая плотность газа делает эти галактики сложными или даже невозможными для наблюдения на других длинах, кроме радиоволн.