Астрономи випадково виявили "найслабшу" галактику без видимих ​​зірок

Дослідники, які стоять за відкриттям, кажуть, що ця галактика, позначена як J0613+52, може бути "найслабшою галактикою, знайденою на сьогоднішній день". Цікаво, що вчені за допомогою телескопа Грін-Бенк (GBT) виявили "темну" галактику через помилку.

Ця галактика, сповнена первісного газу, розташована на відстані приблизно 270 мільйонів світлових років від нас. J0613+52 була виявлена астрономами, коли вони досліджували газоподібний водень у кількох так званих галактиках із низькою поверхневою яскравістю (LSB) за допомогою кількох великих радіотелескопів по всьому світу, включно з телескопом Грін-Бенк (GBT), найбільшим у світі повністю керованим радіотелескопом, розташованим у Грін-Бенк, Західна Вірджинія, і радіотелескопом Нансей у Паризькій обсерваторії.

GBT випадково вказав неправильні координати і знайшов цей об’єкт. Це галактика, яка складається лише з газу — у ній немає видимих ​​зірок, — заявила старший науковий співробітник обсерваторії Грін-Бенк Карен О’Ніл. Поширити

LSB, як правило, мають крихітну популяцію зірок, розподілених по всьому об’єму, і, як наслідок, вони випромінюють набагато менше світла на одиницю площі, ніж стандартні галактики, такі як Чумацький Шлях або Андромеди. LSB часто ледь яскравіші за фон нічного неба, що робить їх важкопомітними.

Наприклад, першою відкритою LSB була Малін 1, знайдена в 1980-х роках, яка досі залишається однією з найбільших спіральних галактик і ширина якої в 5 разів перевищує ширину Чумацького Шляху. Незважаючи на свій розмір, Malin 1 лише на 1% яскравіша за нашу галактику.

Крім того, астрономи вважають, що через низьку щільність газу LSB можуть розвиватися набагато повільніше, ніж інші галактики, і багато з них все ще переживають ранні стадії утворення зірок. Метою дослідження, під час якого було виявлено J0613+52, було визначити масу та вміст газу в цих галактиках низької яскравості або "ультрадифузних". Астрономи помітили розбіжність у даних між GBT і радіотелескопом Nançay, що призвело до відкриття галактики, не схожої на жодну іншу в огляді LSB.

Що ми знаємо, так це те, що це неймовірно багата газом галактика. Вона не демонструє зореутворення, як ми очікували, ймовірно, тому, що її газ надто дифузний, — сказала О'Ніл. Поширити

Цей газ, що складається здебільшого з водню та гелію, утворився незабаром після Великого вибуху, він не був збагачений, коли вибухнули зірки та засіяли його важкими елементами, або "металами". Також примітним у J0613+52 є те, що вона обертається так само, як звичайна спіральна галактика.

Зрештою, відкриття J0613+52 залишило у першовідкривачів більше питань, ніж відповідей. Головне серед них: чи є ще такі LSB, чи це унікальна галактика?

Команда припускає, що глибоке зображення в різних довжинах хвиль світла може виявити більше цих ультратемних LSB, хоча існує ймовірність того, що низька щільність газу робить ці галактики складними або навіть неможливими для спостереження на інших довжинах, окрім радіохвиль.