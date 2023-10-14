Азербайджан планирует начать войну против Армении — Politico

Как сообщает Politico со ссылкой на своих инсайдеров, глава Госдепа США Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей о том, что Азербайджан в скором времени может начать вторжение в Армению.

Азербайджан планирует вторжение в Армению

По словам американских журналистов, предупреждение шефа американской дипломатии указывает на глубину обеспокоенности команды Джо Байдена операциями Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможностью распространения конфликта.

Как известно, недавно глава Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению открыть "коридор" вдоль своей южной границы, соединяющей материковый Азербайджан с граничащим с Турцией и Ираном эксклавом.

Более того, Алиев даже публично угрожал решить этот вопрос "силой".

Что планируют сделать Штаты

Инсайдеры издания рассказали, что во время разговора 3 октября американские законодатели активно призывали к применению Государственным департаментом возможных мер против Алиева в ответ на вторжение его страны в регион Карабаха в сентябре 2023 года.

По словам Энтони Блинкена, его команда уже начала искать способы привлечения Азербайджана к ответственности.

Кроме того, официальный Вашингтон принял решение, что больше не будет оказывать военную помощь Баку.

Глава Госдепа предупредил американских законодателей о том, что Азербайджан действительно может начать вторжение на юг Армении в ближайшие недели.

Во время беседы с законодателями-демократами Энтони Блинкен выразил уверенность в текущих дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном.