Азербайджан планирует начать войну против Армении — Politico

Как сообщает Politico со ссылкой на своих инсайдеров, глава Госдепа США Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей о том, что Азербайджан в скором времени может начать вторжение в Армению.
Азербайджан планирует вторжение в Армению
По словам американских журналистов, предупреждение шефа американской дипломатии указывает на глубину обеспокоенности команды Джо Байдена операциями Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможностью распространения конфликта.
Как известно, недавно глава Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению открыть "коридор" вдоль своей южной границы, соединяющей материковый Азербайджан с граничащим с Турцией и Ираном эксклавом.
Более того, Алиев даже публично угрожал решить этот вопрос "силой".
Что планируют сделать Штаты
Инсайдеры издания рассказали, что во время разговора 3 октября американские законодатели активно призывали к применению Государственным департаментом возможных мер против Алиева в ответ на вторжение его страны в регион Карабаха в сентябре 2023 года.
По словам Энтони Блинкена, его команда уже начала искать способы привлечения Азербайджана к ответственности.
Кроме того, официальный Вашингтон принял решение, что больше не будет оказывать военную помощь Баку.
Глава Госдепа предупредил американских законодателей о том, что Азербайджан действительно может начать вторжение на юг Армении в ближайшие недели.
Во время беседы с законодателями-демократами Энтони Блинкен выразил уверенность в текущих дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном.
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