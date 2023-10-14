Азербайджан планує розпочати війну проти Вірменії — Politico

Як повідомляє Politico з посиланням на своїх інсайдерів, очільник Держдепу США Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців про те, що Азербайджан незабаром може розпочати вторгнення у Вірменію.

Азербайджан планує вторгнення до Вірменії

За словами американських журналістів, попередження шефа американської дипломатії вказує на глибину стурбованості команди Джо Байдена операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливість поширення конфлікту.

Як відомо, нещодавно глава Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном.

Ба більше, Алієв навіть публічно погрожував розв’язати це питання "силою".

Що планують зробити Штати

Інсайдери видання розповіли, що під час розмови 3 жовтня американські законодавці активно закликали до застосування Державним департаментом можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни в регіон Карабаху у вересні 2023 року.

За словами Ентоні Блінкена, його команда уже почала шукати способи притягнення Азербайджану до відповідальності.

Окрім того, офіційний Вашингтон ухвалив рішення, що більше не буде надавати військову допомогу Баку.

Очільник Держдепу попередив американських законодавців про те, що Азербайджан справді може розпочати вторгнення на південь Вірменії найближчими тижнями.

Під час бесіди з законодавцями-демократами Ентоні Блінкен вкотре висловив упевненість щодо поточних дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.