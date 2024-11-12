Биограф раскрыл содержание последних записей Елизаветы II накануне смерти
Категория
Мир
Дата публикации

Биограф раскрыл содержание последних записей Елизаветы II накануне смерти

Елизавета II
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Источник:  People

Королевский биограф Роберт Хардман раскрыл содержание последних записей королевы Великобритании Елизаветы II в ее дневниках буквально за 2 дня до смерти.

Главные тезисы

  • Дневники Елизаветы II раскрывают интересные моменты из ее жизни и взаимодействие с окружающими.
  • Последние записи королевы за два дня до смерти были фактическими и практичными, придавая дополнительную глубину историческому контексту.
  • Король Чарльз III также ведет свой дневник, отмечая воспоминания и размышления, что является важным аспектом королевской семьи.

Что известно о записях королевы Елизаветы II накануне смерти

Отмечается, что Елизавета II вела дневник всю свою жизнь. За 2 дня до смерти она записывала события, которые произошли с ней и рядом с ней в течение дня.

В частности, в дневниках содержится запись о визите личного секретаря королевы Елизаветы II сэра Эдварда Янга.

Целью визита сэра Эдварда Янга была помощь королю в организации присяги бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Именно ее назначение, состоявшееся 6 сентября 2022 года, стало последним публичным мероприятием Елизаветы II.

Оказалось, что она все еще писала это в Балморале за два дня до своей смерти. Ее последняя запись была такой же фактической и практичной, как всегда, — подчеркнул Роберт Хардман.

В своем дневнике покойная королева Елизавета II записывала разные события. Затем она могла вспомнить, что произошло в тот или иной день. Любопытно, что женщина каждый вечер делала записи в дневнике, несмотря на усталость или поздний час.

Следует отметить, что сын Елизаветы II, король Чарльз III, тоже ведет дневник. В конце каждого дня он записывает свои воспоминания и размышления, однако это не великие тексты, которые были раньше.

Что известно о последнем фото Елизаветы II

8 сентября 2022 года скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Королевская семья обнародовала фото Елизаветы II, которое стало одним из последних ее фотографий.

Обнародованы последние записи Елизаветы II
Королева Елизавета II и Лиз Трасс

Следует обратить внимание на то, что фотография была сделана в Шотландии, в замке Балморал.

В то время монархиня принимала отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Как уже упоминалось ранее, в этот день он произнес свою заключительную речь.

За несколько часов в замк посетила Лиз Трасс. Королева поздравила свою 15-ю премьер-министр на аудиенции.

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