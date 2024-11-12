Королівський біограф Роберт Хардман розкрив зміст останніх записів королеви Великої Британії Єлизавети II у її щоденниках буквально за 2 дні до смерті.

Що відомо про записи королеви Єлизавети II напередодні смерті

Зазначається, що Елизавета II вела щоденник протягом усього свого життя. За 2 дні до смерті вона записувала події, які стались з нею та поряд із нею протягом дня.

Зокрема, у щоденниках міститься запис про візит особистого секретаря королеви Єлизавети II сера Едварда Янга.

Метою візиту сера Едварда Янга була допомога королеві в організації присяги колишнього прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трасс.

Саме її призначення, яке відбулося 6 вересня 2022 року, стало останнім публічним заходом Єлизавети II.

Виявилося, що вона все ще писала це в Балморалі за два дні до своєї смерті. Її останній запис був таким же фактичним і практичним, як завжди, — підкреслив Роберт Хардман. Поширити

У своєму щоденнику покійна королева Єлизавета II записувала різні події. Потім вона могла згадати, що сталося в той чи інший день. Цікаво, що жінка щовечора робила записи у щоденнику, попри втому чи пізню годину.

Варто зазначити, що син Єлизавети II, король Чарльз III, також веде щоденник. Наприкінці кожного дня він записує свої спогади та роздуми, проте це не великі тексти, які були раніше.

Що відомо про останнє фото Єлизавети II

8 вересня 2022 року померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Королівська сім'я оприлюднила фото Єлизавети II, яке стало одним з останніх її світлин.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс

Варто звернути увагу на те, що світлина була зроблена в Шотландії, у замку Балморал.

Тоді монархиня приймала відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Як уже згадувалося раніше, у цей день він виголосив свою завершальну промову.

За декілька годин до замку завітала Ліз Трасс. Королева привітала свою 15-ту прем'єр-міністерку на аудієнції.