Блеф Путина. Дипломат напомнил главную ошибку Запада насчет Украины
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Блеф Путина. Дипломат напомнил главную ошибку Запада насчет Украины

Ландсбергис
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Источник:  Голос Америки

Нелегитимному президенту России Владимиру Путину удалось запугать западных лидеров, и этот страх по-прежнему влияет на взаимодействие Киева с партнерами.

Главные тезисы

  • Путин использует ядерные угрозы для влияния на политику Запада по отношению к Украине, запугивая западных лидеров.
  • Основная ошибка Запада во взаимодействии с Украиной - поддавшись блефу Путина, что привело к снижению поддержки страны.
  • Бывший советник президента Д. Трампа подтверждает, что США повелись на блеф Путина и сократили помощь Украине.
  • Запад подвергся ядерному шантажу, что отразилось на взаимоотношениях между странами и на ситуации в регионе.
  • Ядерные угрозы Кремля создают сложности для международной сцены, влияя на решения и действия государств по отношению к конфликту в Украине.

Ландсбергис напомнил главную ошибку Запада по Украине

Мероприятие действительно испугалось ядерных угроз Кремля и резко сбавило темпы поддержки Украины с осени 2022 года.

Об этом рассказал эксминистр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Оценивая главные успехи и провалы Джо Байдена, покидающего пост президента США, литовский дипломат назвал главной "ошибкой" то, что Вашингтон "подвергся ядерному шантажу России".

И это был очень конкретный момент, когда мы можем сказать, что все пошло в очень плохом направлении. Это произошло осенью... В 2022 году, когда Украина добилась успеха в своем первом контрнаступлении.

Габриелиус Ландсбергис

Габриелиус Ландсбергис

Эксминистр иностранных дел Литвы

Он напомнил, что после того как Силы обороны Украины деоккупировали большую часть Харьковщины и освободили Херсон, все увидели силу Украины и слабость России.

А дальше Путин вытащил свою карту и сказал, что использует ядерное оружие, если его армия будет на грани коллапса. И тогда лидеры Запада буквально подняли руки в воздух и сказали: "Мы ничего не можем этому противопоставить". И можно было почувствовать, будто кто-то "избавил громкость" в помощи Украине. И теперь мы в этой доктрине. Мы все еще в этой доктрине.

Ядерные угрозы Кремля

Путину удалось убедить администрацию Байдена, что он действительно готов применить ядерное оружие в случае разгрома российской армии в Украине. Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывал, что Китай с подачи Вашингтона отказал Путина от применения ядерного оружия.

Бывший советник президента США при администрации Трампа, опытный американский политик Джон Болтон в одном из недавних интервью прямо заявлял, что Путин "блефовал", когда намекал на применение ядерного оружия.

Он признал, что США "повелись" на этот блеф и сдержали темпы и масштабы своей помощи Украине.

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