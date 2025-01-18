Блеф Путина. Дипломат напомнил главную ошибку Запада насчет Украины

Нелегитимному президенту России Владимиру Путину удалось запугать западных лидеров, и этот страх по-прежнему влияет на взаимодействие Киева с партнерами.
Главные тезисы
- Путин использует ядерные угрозы для влияния на политику Запада по отношению к Украине, запугивая западных лидеров.
- Основная ошибка Запада во взаимодействии с Украиной - поддавшись блефу Путина, что привело к снижению поддержки страны.
- Бывший советник президента Д. Трампа подтверждает, что США повелись на блеф Путина и сократили помощь Украине.
- Запад подвергся ядерному шантажу, что отразилось на взаимоотношениях между странами и на ситуации в регионе.
- Ядерные угрозы Кремля создают сложности для международной сцены, влияя на решения и действия государств по отношению к конфликту в Украине.
Ландсбергис напомнил главную ошибку Запада по Украине
Мероприятие действительно испугалось ядерных угроз Кремля и резко сбавило темпы поддержки Украины с осени 2022 года.
Об этом рассказал эксминистр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.
Оценивая главные успехи и провалы Джо Байдена, покидающего пост президента США, литовский дипломат назвал главной "ошибкой" то, что Вашингтон "подвергся ядерному шантажу России".
Он напомнил, что после того как Силы обороны Украины деоккупировали большую часть Харьковщины и освободили Херсон, все увидели силу Украины и слабость России.
Ядерные угрозы Кремля
Путину удалось убедить администрацию Байдена, что он действительно готов применить ядерное оружие в случае разгрома российской армии в Украине. Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывал, что Китай с подачи Вашингтона отказал Путина от применения ядерного оружия.
Бывший советник президента США при администрации Трампа, опытный американский политик Джон Болтон в одном из недавних интервью прямо заявлял, что Путин "блефовал", когда намекал на применение ядерного оружия.
Он признал, что США "повелись" на этот блеф и сдержали темпы и масштабы своей помощи Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-