Блеф Путіна. Дипломат нагадав головну помилку Заходу щодо України
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Блеф Путіна. Дипломат нагадав головну помилку Заходу щодо України

Ландсбергіс
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Джерело:  Голос Америки

Нелегітимному президенту Росії Володимиру  Путіну вдалося залякати західних лідерів, і цей страх досі впливає на взаємодію Києва з партнерами.

Головні тези:

  • Путін використовує ядерні погрози для впливу на політику Заходу стосовно України.
  • Литовський дипломат підкреслює, що західні лідери 'піддалися на ядерний шантаж' і збавили темпи підтримки України з осені 2022 року.
  • США за словами колишнього радника президента Д. Трампа повелися на блеф Путіна та обмежили допомогу Україні.
  • Блеф Путіна розглядається як основна помилка Заходу у взаємодії з Україною, що має негативний вплив на стосунки між суверенними державами.
  • Габріеліус Ландсбергіс нагадує, що у разі використання ядерної зброї, Путін, можливо, 'блефував', відкриваючи вразливість Заходу у реагуванні на ситуацію в Україні.

Ландсбергіс нагадав головну помилку Заходу щодо України

Захід справді злякався ядерних погроз Кремля і різко збавив темпи підтримки України з осені 2022 року.

Про це розповів ексміністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Оцінюючи головні успіхи і провали Джо Байдена, який залишає посаду президента США, литовський дипломат назвав головною "помилкою" те, що Вашингтон "піддався на ядерний шантаж Росії".

І це був дуже конкретний момент, коли ми можемо сказати, що тоді все пішло у дуже поганому напрямку. Це сталося восени … 2022 року, коли Україна досягнула успіху у своєму першому контрнаступі.

Габріеліус Ландсбергіс

Габріеліус Ландсбергіс

Ексміністр закордонних справ Литви

Він нагадав, що після того, як Сили оборони України деокупували більшу частину Харківщини та визволили Херсон, усі побачили силу України і слабкість Росії.

А далі Путін витягнув свою карту, і сказав, що використає ядерну зброю, якщо його армія буде на межі колапсу. І тоді лідери Заходу буквально підняли руки в повітря і сказали: "Ми нічого не можемо цьому протиставити". І можна було відчути, наче хтось "збавив гучність" у допомозі Україні. І тепер ми — у цій доктрині. Ми досі у цій доктрині.

Ядерні погрози Кремля

Путіну вдалося переконати адміністрацію Байдена, що він буцімто справді готовий застосувати ядерну зброю у випадку розгрому російської армії в Україні. Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен розповідав, що Китай з подачі Вашингтона буцімто відмовив Путіна від застосування ядерної зброї.

Колишній радник президента США за часів адміністрації Трампа, досвідчений американський політик Джон Болтон в одному з недавніх інтерв’ю прямо заявляв, що Путін "блефував", коли натякав на застосування ядерної зброї.

Він визнав, що США "повелися" на цей блеф і стримали темпи і масштаби своєї допомоги Україні.

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