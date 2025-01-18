Блеф Путіна. Дипломат нагадав головну помилку Заходу щодо України

Нелегітимному президенту Росії Володимиру Путіну вдалося залякати західних лідерів, і цей страх досі впливає на взаємодію Києва з партнерами.

Ландсбергіс нагадав головну помилку Заходу щодо України

Захід справді злякався ядерних погроз Кремля і різко збавив темпи підтримки України з осені 2022 року.

Про це розповів ексміністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Оцінюючи головні успіхи і провали Джо Байдена, який залишає посаду президента США, литовський дипломат назвав головною "помилкою" те, що Вашингтон "піддався на ядерний шантаж Росії".

І це був дуже конкретний момент, коли ми можемо сказати, що тоді все пішло у дуже поганому напрямку. Це сталося восени … 2022 року, коли Україна досягнула успіху у своєму першому контрнаступі. Габріеліус Ландсбергіс Ексміністр закордонних справ Литви

Він нагадав, що після того, як Сили оборони України деокупували більшу частину Харківщини та визволили Херсон, усі побачили силу України і слабкість Росії.

А далі Путін витягнув свою карту, і сказав, що використає ядерну зброю, якщо його армія буде на межі колапсу. І тоді лідери Заходу буквально підняли руки в повітря і сказали: "Ми нічого не можемо цьому протиставити". І можна було відчути, наче хтось "збавив гучність" у допомозі Україні. І тепер ми — у цій доктрині. Ми досі у цій доктрині. Поширити

Ядерні погрози Кремля

Путіну вдалося переконати адміністрацію Байдена, що він буцімто справді готовий застосувати ядерну зброю у випадку розгрому російської армії в Україні. Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен розповідав, що Китай з подачі Вашингтона буцімто відмовив Путіна від застосування ядерної зброї.

Колишній радник президента США за часів адміністрації Трампа, досвідчений американський політик Джон Болтон в одному з недавніх інтерв’ю прямо заявляв, що Путін "блефував", коли натякав на застосування ядерної зброї.

Він визнав, що США "повелися" на цей блеф і стримали темпи і масштаби своєї допомоги Україні.