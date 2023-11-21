Более полумиллиона украинских мужчин выехали из страны после начала войны — Exxpress

После преступного вторжения российской оккупационной армии РФ в Украину более полумиллиона украинских мужчин призывного возраста смогли уехать из страны.

Что известно о количестве украинских мужчин, выехавших за границу после начала войны

По информации австрийского издания Exxpress, части смогших уехать из Украины был запрещен выезд за границу.

Однако часть украинских мужчин смогла выехать по поддельным документам, а некоторые воспользовались услугами контрабандистов.

По данным представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после начала войны Украину покинули 6,3 млн. граждан.

Большинство из уехавших – женщины и дети.

Что известно о количестве украинских мужчин в странах ЕС

По информации Евростата, в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста, уехавших из Украины после начала войны.

По данным Федерального Министерства внутренних дел Германии, после начала преступного вторжения армии РФ в Украину в страну прибыло 221 тыс 571 человек из Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Сейчас на территории Германии проживает 189 тыс. 484 украинца призывного возраста, выехавших из Украины после начала войны.

И эти данные охватывают только тех, кто зарегистрирован официально.

По оценкам Министерства, еще 100 тыс. человек не зарегистрировались и находятся в стране нелегально.

Похожая ситуация и в Австрии – туда выехали как минимум 14 тыс. украинских мужчин. Кто по поддельным документам, кто с помощью контрабандистов.

Сообщается, что некоторые из них заплатили до 10 тыс. долларов за справку, что подтверждает их непригодность к военной службе.

При этом реальное число сбежавших мужчин призывного возраста может быть в разы больше.