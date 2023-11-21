Понад півмільйона українських чоловіків виїхали з країни після початку війни — Exxpress
Категорія
Україна
Дата публікації

Понад півмільйона українських чоловіків виїхали з країни після початку війни — Exxpress

Український кордон
Джерело:  online.ua

Після злочинного вторгнення російської окупаційної армії РФ в Україну більше півмільйона українських чоловіків призовного віку змогли виїхати з країни. 

Що відомо про кількість українських чоловіків, що виїхали за кордон після початку війни

За інформацією австрійського видання Exxpress, частині тих, хто зміг виїхати з України, був заборонений виїзд за кордон.

Однак частина українських чоловіків змогла виїхати за підробленими документами, а дехто скористався послугами контрабандистів.

За даними представників Управління верховного комісара ООН у справах біженців, після початку війни Україну покинули 6,3 млн громадян.

Більшість з тих, хто виїхав - жінки і діти.

Що відомо про кількість українських чоловіків у країнах ЄС

За інформацією Євростату, в 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії перебувають 650 тисяч українських чоловіків призовного віку, що виїхали з України після початку війни.

За даними Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини, після початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну до країни прибув 221 тис 571 чоловік з України у віці від 18 до 60 років.

Наразі на території Німеччини проживають 189 тис 484 українця призовного віку, що виїхали з України після початку війни.

І ці дані охоплюють лише тих, хто зареєстрований офіційно. 

За оцінками Міністерства, ще 100 тис осіб не зареєструвалися і знаходяться в країні нелегально.

Схожа ситуація і в Австрії – туди виїхали як мінімум 14 тис українських чоловіків. Хтось за підробленими документами, хтось за допомогою контрабандистів.

Повідомляється, що деякі з них заплатили до 10 тис доларів за довідку, що підтверджує їх непридатність до військової служби.

При цьому реальне число чоловіків призовного віку, що втекли, може бути в рази більше. 

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