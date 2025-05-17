Боно, Шон Пенн и Культурные силы мощно поддержали Украину на Каннском кинофестивале

Всемирно известный вокалист группы U2 Боно, американский актер и режиссер Шон Пенн, а также резиденты Культурных сил Украины во главе с капитаном ВСУ Николаем Сергой появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Главная цель – напомнить миру о героическом сопротивлении украинского народа российской агрессии и важности поддержки ВСУ.

Культурные силы появились на красной дорожке Каннского фестиваля

Такого Каннский фестиваль еще не видел. Вечер 16 мая в Каннах был особенным: зал устроил семиминутную овацию вокалисту группы U2 Боно после премьеры биографического документального фильма "Истории примирения" (Stories of Surrender).

Сам Боно использовал этот момент своего триумфа для того, чтобы обратить внимание Европы на Украину и ВСУ.

Я хочу поблагодарить вас, потому что вы защищаете нашу свободу. Спасибо! Спасибо! Слава Украине! Боно Вокалист группы U2

На этом фоне он напомнил о важности поддержки Украины, отметив, что она освобождает Европу от фашизма.

Что важно понимать, на красной дорожке в Каннах Боно появился вместе с Шоном Пенном, Николаем Сергой и резидентами Культурных сил.

В команде Культурных сил на Каннском фестивале, кроме руководителя Культурных сил капитана ВСУ, Николая Серги, приняли участие:

Тарас Столяр, бандурист Культурных сил и оператор БПЛА, участвовавший в боях в Харьковской и Донецкой областях;

Юрий Иваскевич, оперный певец и боец ТРО, который потерял нову в боях на Запорожском фронте;

Ольга Рукавишникова, скрипачка, дирижер, разведчица, в боях получила пять ранений, а в мае 2023 года в одном из боев потеряла глаз. После реабилитации она присоединилась к культурным силам и выступает на фронте для бойцов;

Валерий Широков, наводчик минометного расчета в ТРО с боевым опытом и пресс-атташе Культурных сил;

Артем Познанский, солдат 59 ОШБР и оператор Культурных сил.

Следует отметить, что делегация украинских военных из Культурных сил привлечена к ряду событий на Каннском фестивале.

Это важный акт культурной дипломатии на фоне адвокации интересов Украины и привлечения к поддержке Украины влиятельных людей со всего мира.

Каннский фестиваль — особенно важная для нас платформа именно потому, что он изначально был не ярмаркой звезд или кинорынком. Он был задуман как акт сопротивления тоталитаризму, голос независимых художников, которых пытались заставить молчать. Именно поэтому Канны — не просто одна из площадок для привлечения внимания к Украине — это место, где живет дух Европы, которая выбрала свободу. Поделиться

Что важно знать о Культурных силах

Культурные силы — платформа сотрудничества военных, художников, общественных деятелей, бизнеса и международных партнеров для решения актуальных вызовов с помощью культуры.

Платформа развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и оказывает информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: