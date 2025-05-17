Боно, Шон Пенн і Культурні сили потужно підтримали Україну на Каннському кінофестивалі

Всесвітньовідомий вокаліст гурту U2 Боно, американський актор і режисер Шон Пенн, а також резиденти Культурних сил України на чолі з капітаном ЗСУ Миколаєм Сєргою з'явилися на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Головна мета — нагадати світу про героїчний супротив українського народу російській агресії та важливість підтримки ЗСУ.

Культурні сили з'явилися на червоній доріжці Каннського фестивалю

Такого Каннський фестиваль ще не бачив. Вечір 16 травня в Каннах був особливим: зал влаштував семихвилинну овацію вокалісту гурту U2 Боно після прем’єри біографічного документального фільму “Історії примирення” (Stories of Surrender).

Сам Боно використав цей момент свого тріумфу для того, щоб звернути увагу Європи на Україну та ЗСУ.

Я хочу подякувати вам, бо ви захищаєте нашу свободу. Дякую! Дякую! Слава Україні! Боно Вокаліст гурту U2

На цьому тлі він нагадав про важливість підтримки Україн, зазначивши, що вона звільняє Європу від фашизму.

Що важзливо розуміти, на червоній доріжці в Каннах Боно з’явився разом із Шоном Пенном, Миколаєм Сєргою та резидентами Культурних сил.

У команді Культурних сил на Каннському фестивалі, окрім очільника Культурних сил капітана ЗСУ Миколая Сєрги взяли участь:

Тарас Столяр, бандурист Культурних сил та оператор БПЛА, який брав участь в боях на Харківщині та Донбасі

Юрій Іваськевич, оперний співак та боєць ТРО, який в боях на Запорізьком фронті втратив ногу

Ольга Рукавішнікова, скрипалька, диригентка, розвідниця, в боях отримала п'ять поранень, а в травні 2023 року в одному з боїв втратила око. Після реабілітації вона приєдналася до Культурного сил та виступає на фронті для бійців.

Валерій Широков, навідник мінометного розрахунку в ТРО із бойовим досвідом та прес-аташе Культурних сил

Артем Познанський, солдат 59-ї ОШБР та оператор Культурних сил.

Варто зазначити, що делегація українських військових з Культурних сил залучена до низки подій на Каннському фестивалі.

Це є важливим актом культурної дипломатії на тлі адвокації інтересів України та залучення до підтримки України впливових людей з усього світу.

Каннський фестиваль — особливо важлива для нас платформа саме тому що він від початку був не ярмарком зірок чи кіноринком. Він був задуманий як акт спротиву тоталітаризму, голос незалежних митців, яких намагалися змусити мовчати. Саме тому Канни — не просто один з майданчиків для привернення уваги до України — це місце, де живе дух Європи, що обрала свободу. Поширити

Що важливо знати про Культурні сили

Культурні сили — платформа співпраці військових, митців, громадських діячів, бізнесу та міжнародних партнерів для вирішення актуальних викликів за допомогою культури.

Платформа розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та чинить інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: