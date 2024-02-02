Брэд Питт может сыграть в новом фильме Тарантино

Есть вероятность, что Брэд Питт исполнит одну из ролей в новом фильме Квентина Тарантино. В настоящее время идут переговоры.

Питт снимется в последнем фильме Тарантино

Брэд Питт может сыграть в новом фильме Квентина Тарантино "Кинокритик" (The Movie Critic). Пока неизвестно, какую роль и вообще сделка состоится.

Об этом 1 февраля сообщили в Deadline.

Вероятно, события фильма будут разворачиваться в южной Калифорнии в 1970-е годы, а в центре сюжета – кинообозреватель. Поговаривают, что фильм вдохновлен жизнью Полин Кель, покойного автора газеты The New Yorker и одной из самых влиятельных кинокритиков своего времени.

В то же время, во время разговора на Каннском кинофестивале в 2023 году Тарантино сказал, что фильм "основан на реальном парне, который жил, но никогда не был известен, а писал рецензии на фильмы для порножурнала".

Ранее Тарантино говорил, что главную роль в ленте сыграет "кто в возрасте 35 лет" и что это будет "новый для меня главный герой".

Как отмечается, если переговоры с Питтом по поводу "Кинокритики" будут успешными, съемки могут начаться в середине этого года.

Питт и Тарантино до этого работали вместе. Роль в фильме "Однажды в Голливуде" в 2019 году принесла актеру первый "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Питт также снялся в "Бесславных ублюдках" 2009 года и в фильме "Настоящий романс" 1993 года, соавтором которого был Тарантино.

Также режиссер ранее отмечал, что намерен уйти из кинематографа после своего десятого фильма. Его полнометражный дебют состоялся в 1992 году независимой криминальной драмой "Бешеные псы", а в 1994 году Тарантино снял "Уголовное чтиво", получившее "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Когда состоятся съемки фильма Тарантино

Весной 2023 года режиссер еще не заключил соглашения со студией о съемках фильма "Кинокритик".

Однако есть информация, что съемки фильма намечены на осень 2023 года.

Режиссер не заключил соглашения со студией – Тарантино ищет схожие условия, которые были с его предыдущей лентой "Однажды в Голливуде".

Тогда режиссер сотрудничал со студией Sony Pictures, и в их соглашении говорилось, в частности, о том, что Тарантино будет иметь авторские права на фильм через 20 лет.

Кинорежиссер всегда говорил, что хочет снять десять фильмов или уйти на пенсию до 60 лет.

У Квентина на счету сейчас девять лент (если считать два фильма "Убить Билла" как один) и в этом месяце ему исполнится 60 лет.