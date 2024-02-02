Бред Пітт може зіграти у новому фільмі Тарантіно

Є вірогідність, що Бред Пітт виконає одну з ролей у новому фільму Квентіна Тарантіно. Наразі йдуть перемовини.

Пітт зніметься в останньому фільмі Тарантіно

Бред Пітт може зіграти у новому фільму Квентіна Тарантіно "Кінокритик" (The Movie Critic). Поки невідомо, яку роль, та чи взагалі угода відбудеться.

Про це 1 лютого повідомили у Deadline.

Ймовірно, події фільму розгортатимуться в південній Каліфорнії у 1970-ті роки, а в центрі сюжету – кінооглядач. Подейкують, що фільм натхненний життям Полін Кель, покійної авторки газети The New Yorker і однієї з найвпливовіших кінокритикинь свого часу.

Водночас під час розмови на Каннському кінофестивалі у 2023 році Тарантіно сказав, що фільм "заснований на реальному хлопцеві, який жив, але ніколи не був відомим, а писав рецензії на фільми для порножурналу".

Раніше Тарантіно говорив, що головну роль у стрічці зіграє "хтось у віці 35 років" і що це буде "новий для мене головний герой".

Як зазначається, якщо переговори з Піттом щодо "Кінокритика" будуть успішними, зйомки можуть розпочатися в середині цього року.

Пітт і Тарантіно до цього уже працювали разом. Роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді" 2019 року принесла актору перший "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану. Пітт також знявся у "Безславних виродках" 2009 року та у фільмі "Справжній романс" 1993 року, співавтором якого був Тарантіно.

Також режисер раніше зазначав, що має намір піти з кінематографу після свого десятого фільму. Його повнометражний дебют відбувся у 1992 році незалежною кримінальною драмою "Скажені пси", а в 1994 році Тарантіно зняв "Кримінальне чтиво", що здобуло "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю.

Коли відбудуться зйомки фільму Тарантіно

Навесні 2023 року режисер ще не уклав угоди зі студією про зйомки фільму “Кінокритик”.

Однак є інформація, що зйомки фільму заплановані на осінь 2023 року.

Наразі режисер не уклав угоди зі студією – Тарантіно шукає схожі умови, які були з його попередньою стрічкою "Одного разу в Голлівуді".

Тоді режисер співпрацював зі студією Sony Pictures, і в їхній угоді йшлося, зокрема про те, що Тарантіно матиме авторські права на фільм через 20 років.

Кінорежисер завжди казав, що хоче зняти десять фільмів або піти на пенсію до 60 років.

У Квентіна на рахунку зараз дев'ять стрічок (якщо рахувати два фільми "Убити Білла" як один) і цього місяця йому виповниться 60 років.