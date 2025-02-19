Бренд Gucci получил право на товарный знак в России

Итальянский бренд Gucci официально зарегистрировал свою торговую марку в Роспатенте.
Главные тезисы
- Бренд Gucci зарегистрировал свою торговую марку в России до 2033 года, что позволит ему продавать широкий ассортимент товаров от одежды до ювелирных изделий.
- Группа Kering, владеющая Gucci, представляет множество известных мировых брендов и имеет высокий оборот, свидетельствующий об успешной деятельности компании.
Gucci решил торговать в России
Об этом сообщают РосСМИ.
Заявку подали 2 июня 2023 года, дата госрегистрации — 18 февраля 2025 года. Зарегистрированная во Флоренции Guccio Gucci получила права на товарный знак в России до 2033 года.
Бренд сможет реализовывать сумки, платья, женскую и детскую одежду, нижнее белье, купальники, обувь и головные уборы. А также спортивные товары, включая лыжи и доски для серфинга, мягкие игрушки, ювелирные изделия, посуду и кухонный инвентарь.
Также Союз торговых центров России направил предложение о возвращении брендов Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Pull&Bear. По сообщениям медиа, компании анализируют рынок и рассматривают возможные варианты возобновления деятельности в стране.
Группа Kering, основанная в 1962 году, принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино.
В группу входят различные люксовые бренды, в частности, Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni и другие. По состоянию на 2021 год в группе компаний насчитывалось 42 тыс сотрудников, а ее годовая выручка составила 17,6 млрд евро.
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