Бренд Gucci получил право на товарный знак в России

Итальянский бренд Gucci официально зарегистрировал свою торговую марку в Роспатенте.

Gucci решил торговать в России

Об этом сообщают РосСМИ.

Заявку подали 2 июня 2023 года, дата госрегистрации — 18 февраля 2025 года. Зарегистрированная во Флоренции Guccio Gucci получила права на товарный знак в России до 2033 года.

Бренд сможет реализовывать сумки, платья, женскую и детскую одежду, нижнее белье, купальники, обувь и головные уборы. А также спортивные товары, включая лыжи и доски для серфинга, мягкие игрушки, ювелирные изделия, посуду и кухонный инвентарь.

Кроме того, зарегистрированный товарный знак дает компании право заниматься рекламной деятельностью, создавать кулинарные скульптуры и открывать общепит. Поделиться

Также Союз торговых центров России направил предложение о возвращении брендов Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Pull&Bear. По сообщениям медиа, компании анализируют рынок и рассматривают возможные варианты возобновления деятельности в стране.

Группа Kering, основанная в 1962 году, принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино.

В группу входят различные люксовые бренды, в частности, Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni и другие. По состоянию на 2021 год в группе компаний насчитывалось 42 тыс сотрудников, а ее годовая выручка составила 17,6 млрд евро.