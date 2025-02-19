Бренд Gucci отримав права на товарний знак у Росії
Категорія
Економіка
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Бренд Gucci отримав права на товарний знак у Росії

Gucci
Джерело:  online.ua

Італійський бренд Gucci офіційно зареєстрував свою торгову марку в Роспатенті.

Головні тези:

  • Група Kering, до якої входить Gucci, є власником численних відомих світових брендів і має значний оборот, що свідчить про успішну діяльність компанії.
  • Компанії Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho та Pull & Bear також розглядають можливість повернення до ринку в Росії, відповідно до пропозиції Союзу торгових центрів.

Gucci вирішив торгувати у Росії

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що заявку подали 2 червня 2023 року, дата держреєстрації — 18 лютого 2025 року. Guccio Gucci, яка зареєстрована у Флоренції, отримала права на товарний знак у Росії до 2033 року.

Бренд зможе реалізовувати сумки, сукні, жіночий та дитячий одяг, спідню білизну, купальники, взуття та головні убори. А також спортивні товари, зокрема лижі та дошки для серфінгу, м'які іграшки, ювелірні вироби, посуд і кухонний інвентар.

Окрім цього, зареєстрований товарний знак дає компанії право займатися рекламною діяльністю, створювати кулінарні скульптури та відкривати заклади громадського харчування.

Також Союз торгових центрів Росії направив пропозицію щодо повернення брендів Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho та Pull & Bear. За повідомленнями медіа, компанії аналізують ринок і розглядають можливі варіанти відновлення діяльності в країні.

Група Kering, заснована 1962 року, належить французькому мільярдеру Франсуа Піно.

До групи входять різні люксові бренди, зокрема Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni та інші. Станом на 2021 рік у групі компаній налічувалося 42 тис співробітників, а її річний виторг становив 17,6 млрд євро.

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