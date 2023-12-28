Британия передала Украине ракеты с дальностью 400 км и более — Bild

Великобритания передала Украине ракеты с дальностью 400 км и более

Уничтожение армией Украины крупного десантного корабля Новочеркасска в оккупированной Феодосии может свидетельствовать о том, что в ВСУ есть ракеты дальностью 400-560 километров. Свобода передвижения Черноморского флота окупантов России теперь серьезно ограничена. Британия могла дать Киеву оригинальную ракету Storm Shadow, находящуюся на балансе НАТО. Об этом заявил генерал Бундесвера в отставке, военный эксперт Эрхард Бюллер.

Как сообщает Bild, он рассказал о том, что дальнобойность ракет Storm Shadow, переданная Украине Великобританией, может быть вдвое больше, чем считалось ранее.

Украина могла получить Storm Shadow дальностью 560 км

По мнению эксперта, ВСУ должны были получить экспортный вариант ракеты Storm Shadow с уменьшенной дальностью – до 250 километров. Такой ракеты недостаточно для того, чтобы ударить по войскам РФ в Феодосии. Следовательно, Украине могли передать оригинальную Storm Shadow, стоящую на вооружении Североатлантического альянса. Ее дальность достигает 560 км.

Крылатая ракета должна была пролететь более 250 км над оккупированной территорией. Для этого нужно знать, где расположены позиции РЛС и ПВО. Это не делается просто так, – отметил Бюлер. Поделиться

Украина имеет ракеты с ударом на 400 км.

Эксперт пришел к выводу, согласно которому у Украины есть ракеты дальностью 400 километров. Наличие таковых вооружений значительно ограничивает место для маневра Черноморского флота РФ. Таким образом, порт в Феодосии для российских оккупантов теперь не безопасен.