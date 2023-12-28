Британія передала Україні ракети з дальністю 400 км і більше — Bild
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Британія передала Україні ракети з дальністю 400 км і більше — Bild

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Джерело:  Bild

Україна могла отримати від Британії оригінальну версію Storm Shadow, дальність якої сягає 560 км, вважає генерал Бундесверу у відставці Ерхард Бюлер.

Велика Британія передала Україні ракети з дальністю 400 км і більше

Знищення армією України великого десантного корабля Новочеркаськ в окупованій Феодосії може свідчити про те, що у ЗСУ є ракети дальністю 400-560 кілометрів. Свобода пересування Чорноморського флоту окупантів Росії тепер серйозно обмежена. Британія могла дати Києву оригінальну ракету Storm Shadow, яка знаходиться на балансі НАТО. Про це заявив генерал Бундесверу у відставці, військовий експерт Ерхард Бюлер.

Як повідомляє Bild, він розповів про те, що далекобійність ракет Storm Shadow, які передала Україні Британія, може бути вдвічі більше, ніж вважалося раніше.

Україна могла отримати Storm Shadow дальністю 560 км

На думку експерта, ЗСУ повинні були отримати експортний варіант ракети Storm Shadow зі зменшеною дальністю - до 250 кілометрів. Такої ракети недостатньо для того, щоб вдарити по військах РФ у Феодосії. Відтак, Україні могли передати оригінальну Storm Shadow, яка стоїть на озброєнні Північноатлантичного альянсу. Її дальність сягає 560 кілометрів.

Крилата ракета повинна була пролетіти понад 250 км над окупованою територією. Для цього потрібно знати, де розташовані позиції РЛС і ППО. Це не робиться просто так, - зазначив Бюлер.

Україна має ракети з ударом на 400 км

Експерт дійшов висновку, згідно з яким в України є ракети дальністю 400 кілометрів. Наявність таких озброєнь суттєво обмежує простір для маневру Чорноморського флоту РФ. Таким чином, порт у Феодосії для російських окупантів тепер не є безпечним.

Загалом, це означає, що в України є крилаті ракети з реальною далекобійністю 400 км. Свобода пересування Чорноморського флоту значно обмежена. Тепер Феодосія, один із останніх кримських портів, що вважалися безпечними, більше не безпечний порт для Росії. З численних вторинних вибухів помітно, що на десантному кораблі була велика кількість боєприпасів. Ми знаємо, що ці кораблі використовуються росіянами як транспортні судна, - підкреслив Ерхард Бюлер.

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