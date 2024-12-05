Британские исследователи из Университета Бристоля совместно со специалистами Агентства по атомной энергии Великобритании создали инновационную ядерную батарею, способную работать в течение не одной тысячи лет.
Главные тезисы
- Инновационная ядерная батарея британских ученых способна работать более тысячи лет за счет использования углерода-14 с длительным периодом полураспада.
- Применение инновационных батарей возможно в медицине для питания имплантатов и в космической технике для питания сенсоров и оборудования.
- Разработка ядерной батареи открыла перспективы для создания надежных источников энергии на будущее, не требующих регулярного обслуживания.
- Использование алмазной оболочки в батарее обеспечивает безопасность радиоактивного материала, делая его пригодным для медицинских и космических целей.
- Инновационные ядерные батареи могут быть применены для питания имплантатов в медицине и оборудования в космосе, обеспечивая долговременный источник энергии.
Что известно о почти вечной ядерной батарее британских ученых
Отмечается , что инновационная батарея использует процесс бета-вольтаики, в котором при радиоактивном распаде Углерода-14 образуются электроны и позитроны.
Эти частицы взаимодействуют с полупроводниковыми материалами, размещенными рядом с радиоактивным веществом, генерируя электрический ток по аналогии с тем, как солнечные панели превращают фотоны в электричество.
По сравнению с традиционными батареями новая разработка не требует дополнительного обслуживания и способна производить достаточно энергии имплантатов, маячков и датчиков.
Природный изотоп Углерод-14 идеально подходит для этого, поскольку имеет длительный период полураспада — около 5 тыс. 700 лет, что позволяет использовать их без необходимости замены.
Как могут быть использованы инновационные ядерные батареи
Применение этих технологий в медицине может позволить питать имплантаты без необходимости периодически менять источник питания.
В технике она идеально подходит для использования в космосе, для питания сенсоров, микрозондов и другого оборудования, требующего надежного, долговременного источника энергии.
Ключевым прорывом в разработке является использование алмазной оболочки, созданной с помощью плазменного напыления. Алмазная оболочка обеспечивает безопасность радиоактивного материала, делая его нейтральным и пригодным для размещения внутри человеческого тела.
Этот защитный слой предотвращает радиационное облучение и обеспечивает совместимость с биологическими системами.
Излучение Углерода-14 не является новой проблемой, поскольку он уже присутствует во всех органических материалах на Земле. На самом деле, 14C широко используется в радиоуглеродной датировке для определения возраста древних артефактов.
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