Британские учёные представили инновационную ядерную батарею. В чем ее особенность
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Британские учёные представили инновационную ядерную батарею. В чем ее особенность

Ядерная батарея
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Источник:  online.ua

Британские исследователи из Университета Бристоля совместно со специалистами Агентства по атомной энергии Великобритании создали инновационную ядерную батарею, способную работать в течение не одной тысячи лет.

Главные тезисы

  • Инновационная ядерная батарея британских ученых способна работать более тысячи лет за счет использования углерода-14 с длительным периодом полураспада.
  • Применение инновационных батарей возможно в медицине для питания имплантатов и в космической технике для питания сенсоров и оборудования.
  • Разработка ядерной батареи открыла перспективы для создания надежных источников энергии на будущее, не требующих регулярного обслуживания.
  • Использование алмазной оболочки в батарее обеспечивает безопасность радиоактивного материала, делая его пригодным для медицинских и космических целей.
  • Инновационные ядерные батареи могут быть применены для питания имплантатов в медицине и оборудования в космосе, обеспечивая долговременный источник энергии.

Что известно о почти вечной ядерной батарее британских ученых

Отмечается , что инновационная батарея использует процесс бета-вольтаики, в котором при радиоактивном распаде Углерода-14 образуются электроны и позитроны.

Эти частицы взаимодействуют с полупроводниковыми материалами, размещенными рядом с радиоактивным веществом, генерируя электрический ток по аналогии с тем, как солнечные панели превращают фотоны в электричество.

Британские ученые представили первую в мире алмазную ядерную батарею
Ядерная батарейка

По сравнению с традиционными батареями новая разработка не требует дополнительного обслуживания и способна производить достаточно энергии имплантатов, маячков и датчиков.

Природный изотоп Углерод-14 идеально подходит для этого, поскольку имеет длительный период полураспада — около 5 тыс. 700 лет, что позволяет использовать их без необходимости замены.

Как могут быть использованы инновационные ядерные батареи

Применение этих технологий в медицине может позволить питать имплантаты без необходимости периодически менять источник питания.

В технике она идеально подходит для использования в космосе, для питания сенсоров, микрозондов и другого оборудования, требующего надежного, долговременного источника энергии.

Ключевым прорывом в разработке является использование алмазной оболочки, созданной с помощью плазменного напыления. Алмазная оболочка обеспечивает безопасность радиоактивного материала, делая его нейтральным и пригодным для размещения внутри человеческого тела.

Этот защитный слой предотвращает радиационное облучение и обеспечивает совместимость с биологическими системами.

Излучение Углерода-14 не является новой проблемой, поскольку он уже присутствует во всех органических материалах на Земле. На самом деле, 14C широко используется в радиоуглеродной датировке для определения возраста древних артефактов.

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