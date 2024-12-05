Британские исследователи из Университета Бристоля совместно со специалистами Агентства по атомной энергии Великобритании создали инновационную ядерную батарею, способную работать в течение не одной тысячи лет.

Что известно о почти вечной ядерной батарее британских ученых

Отмечается , что инновационная батарея использует процесс бета-вольтаики, в котором при радиоактивном распаде Углерода-14 образуются электроны и позитроны.

Эти частицы взаимодействуют с полупроводниковыми материалами, размещенными рядом с радиоактивным веществом, генерируя электрический ток по аналогии с тем, как солнечные панели превращают фотоны в электричество.

Ядерная батарейка

По сравнению с традиционными батареями новая разработка не требует дополнительного обслуживания и способна производить достаточно энергии имплантатов, маячков и датчиков.

Природный изотоп Углерод-14 идеально подходит для этого, поскольку имеет длительный период полураспада — около 5 тыс. 700 лет, что позволяет использовать их без необходимости замены.

Как могут быть использованы инновационные ядерные батареи

Применение этих технологий в медицине может позволить питать имплантаты без необходимости периодически менять источник питания.

В технике она идеально подходит для использования в космосе, для питания сенсоров, микрозондов и другого оборудования, требующего надежного, долговременного источника энергии.

Ключевым прорывом в разработке является использование алмазной оболочки, созданной с помощью плазменного напыления. Алмазная оболочка обеспечивает безопасность радиоактивного материала, делая его нейтральным и пригодным для размещения внутри человеческого тела.

Этот защитный слой предотвращает радиационное облучение и обеспечивает совместимость с биологическими системами.