Британські науковці представили іноваційну ядерну батарею. У чому її особливість
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Британські науковці представили іноваційну ядерну батарею. У чому її особливість

Ядерна батарея
Джерело:  online.ua

Британські дослідники з Університету Брістоля спільно з фахівцями Агентства з атомної енергії Великої Британії створили іноваційну ядерну батарею, яка здатна працювати протягом не однієї тисячі років. 

Головні тези:

  • Інноваційна ядерна батарея від британських науковців використовує процес бета-вольтаїки для генерації електричного струму.
  • Батарея створена з використанням алмазної оболонки, що робить її безпечною для людського тіла та нейтральною щодо радіації.
  • Застосування іноваційних ядерних батарей можливе у медицині для живлення імплантатів та в космічній техніці для живлення сенсорів та обладнання.
  • Вуглець-14, що використовується в батареї, має тривалий період полурозпаду та ідеально підходить для довготривалого використання.
  • Ця нова розробка не вимагає регулярного обслуговування і відкриває широкі можливості для створення надійних джерел енергії на майбутнє.

Що відомо про майже вічну ядерну батарею британських науковців

Зазначається, що іноваційна батарея використовує процес бета-вольтаїки, у якому під час радіоактивного розпаду Вуглецю-14 утворюються електрони та позитрони.

Ці частинки взаємодіють з напіпровідниковими матеріалами, розміщеними поруч з радіоактивною речовиною, генеруючи електричний струм за аналогією з тим, як сонячні панелі перетворюють фотони в електрику.

Британські вчені презентували першу у світі алмазну ядерну батарею
Ядерна батарейка

Порівняно з традиційними батареями, нова розробка не потребує додаткового обслуговування і здатна виробляти достатньо енергії імплантатів, маячків і датчиків.

Природний ізотоп Вуглець-14 ідеально підходить для цього, оскільки має тривалий період полурозпаду — близько 5 тис 700 років, що дозволяє використовувати їх без необхідності заміни.

Як можуть бути використані іноваційні ядерні батареї

Застосування цих технологій у медицині може дозволити живити імплантати, без необхідності періодично міняти джерело живлення.

У техніці вона ідеально підходить для використання в космосі, для живлення сенсорів, мікрозондів та іншого обладнання, яке потребує надійного, довготривалого джерела енергії.

Ключовим проривом у цій розробці є використання алмазної оболонки, створеної за допомогою плазмового напилення. Алмазна оболонка гарантує безпеку радіоактивного матеріалу, роблячи його нейтральним і придатним для розміщення всередині людського тіла.

Цей захисний шар запобігає радіаційному опроміненню та забезпечує сумісність з біологічними системами.

Випромінювання Вуглецю-14, не є новою проблемою, оскільки він вже присутній у всіх органічних матеріалах на Землі. Насправді 14C широко використовується в радіовуглецевому датуванні для визначення віку стародавніх артефактів.

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