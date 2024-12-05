Британські дослідники з Університету Брістоля спільно з фахівцями Агентства з атомної енергії Великої Британії створили іноваційну ядерну батарею, яка здатна працювати протягом не однієї тисячі років.

Що відомо про майже вічну ядерну батарею британських науковців

Зазначається, що іноваційна батарея використовує процес бета-вольтаїки, у якому під час радіоактивного розпаду Вуглецю-14 утворюються електрони та позитрони.

Ці частинки взаємодіють з напіпровідниковими матеріалами, розміщеними поруч з радіоактивною речовиною, генеруючи електричний струм за аналогією з тим, як сонячні панелі перетворюють фотони в електрику.

Ядерна батарейка

Порівняно з традиційними батареями, нова розробка не потребує додаткового обслуговування і здатна виробляти достатньо енергії імплантатів, маячків і датчиків.

Природний ізотоп Вуглець-14 ідеально підходить для цього, оскільки має тривалий період полурозпаду — близько 5 тис 700 років, що дозволяє використовувати їх без необхідності заміни.

Як можуть бути використані іноваційні ядерні батареї

Застосування цих технологій у медицині може дозволити живити імплантати, без необхідності періодично міняти джерело живлення.

У техніці вона ідеально підходить для використання в космосі, для живлення сенсорів, мікрозондів та іншого обладнання, яке потребує надійного, довготривалого джерела енергії.

Ключовим проривом у цій розробці є використання алмазної оболонки, створеної за допомогою плазмового напилення. Алмазна оболонка гарантує безпеку радіоактивного матеріалу, роблячи його нейтральним і придатним для розміщення всередині людського тіла.

Цей захисний шар запобігає радіаційному опроміненню та забезпечує сумісність з біологічними системами.