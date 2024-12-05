Британські дослідники з Університету Брістоля спільно з фахівцями Агентства з атомної енергії Великої Британії створили іноваційну ядерну батарею, яка здатна працювати протягом не однієї тисячі років.
Головні тези:
- Інноваційна ядерна батарея від британських науковців використовує процес бета-вольтаїки для генерації електричного струму.
- Батарея створена з використанням алмазної оболонки, що робить її безпечною для людського тіла та нейтральною щодо радіації.
- Застосування іноваційних ядерних батарей можливе у медицині для живлення імплантатів та в космічній техніці для живлення сенсорів та обладнання.
- Вуглець-14, що використовується в батареї, має тривалий період полурозпаду та ідеально підходить для довготривалого використання.
- Ця нова розробка не вимагає регулярного обслуговування і відкриває широкі можливості для створення надійних джерел енергії на майбутнє.
Що відомо про майже вічну ядерну батарею британських науковців
Зазначається, що іноваційна батарея використовує процес бета-вольтаїки, у якому під час радіоактивного розпаду Вуглецю-14 утворюються електрони та позитрони.
Ці частинки взаємодіють з напіпровідниковими матеріалами, розміщеними поруч з радіоактивною речовиною, генеруючи електричний струм за аналогією з тим, як сонячні панелі перетворюють фотони в електрику.
Порівняно з традиційними батареями, нова розробка не потребує додаткового обслуговування і здатна виробляти достатньо енергії імплантатів, маячків і датчиків.
Природний ізотоп Вуглець-14 ідеально підходить для цього, оскільки має тривалий період полурозпаду — близько 5 тис 700 років, що дозволяє використовувати їх без необхідності заміни.
Як можуть бути використані іноваційні ядерні батареї
Застосування цих технологій у медицині може дозволити живити імплантати, без необхідності періодично міняти джерело живлення.
У техніці вона ідеально підходить для використання в космосі, для живлення сенсорів, мікрозондів та іншого обладнання, яке потребує надійного, довготривалого джерела енергії.
Ключовим проривом у цій розробці є використання алмазної оболонки, створеної за допомогою плазмового напилення. Алмазна оболонка гарантує безпеку радіоактивного матеріалу, роблячи його нейтральним і придатним для розміщення всередині людського тіла.
Цей захисний шар запобігає радіаційному опроміненню та забезпечує сумісність з біологічними системами.
Випромінювання Вуглецю-14, не є новою проблемою, оскільки він вже присутній у всіх органічних матеріалах на Землі. Насправді 14C широко використовується в радіовуглецевому датуванні для визначення віку стародавніх артефактів.
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