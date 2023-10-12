Будут этой зимой длительные блекауты — ответ министра

Этой зимой в Украине возможны блекауты в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру, однако они будут непродолжительными.
Галущенко оценил возможность блекаутов
Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что если будут массированы удары, которые нанесут существенный ущерб энергосистеме, возможны блекауты, но Украина готовится быстро восстанавливать систему, чтобы они были кратковременными.
Он рассказал, что украинские энергетики проводят тренировки для готовности "к любым решениям", однако сложно сделать прогноз относительно уровня, масштаба и влияния атак на работу энергосистемы.
Решения планируют принимать ситуативно.
Ситуация в энергосистеме Украины
Минэнерго сообщает, что в ночь на 12 октября РФ нанесла удар дронами, в результате которого зафиксировано повреждение газотранспортной инфраструктуры в Харьковской области.
Также из-за падения обломков дрона повреждена линия электропередачи 6 кВ в Одесской области, есть обесточенные потребители.
Всего в результате обстрелов и тех нарушений без света оставались потребители в 10 областях.
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