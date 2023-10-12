Чи будуть цієї зими тривалі блекаути — відповідь міністра
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чи будуть цієї зими тривалі блекаути — відповідь міністра

Герман Галущенко
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Цієї зими в Україні можливі блекаути внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, проте вони будуть нетривалими.

Галущенко оцінив можливість блекаутів

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що якщо будуть масовані удари, які завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі, можливі блекаути, але Україна готується швидко відновлювати систему, аби вони були короткочасними.

Він розповів, що українські енергетики проводять тренування для готовності "до будь-яких рішень", проте наразі складно зробити прогноз щодо рівня, масштабу та впливу атак на роботу енергосистеми.

Рішення планують приймати ситуативно.

В нас немає ілюзії, що ворог не буде атакувати енергосистему. І тому зима буде важкою. Насамперед не з погляду енергетики, тому що система — і генерація, і механізми передання електроенергії — готова до зими. Реалізовані такі проєкти захисту, які жодна країна у світі ще не реалізовувала. Ми готуємося до атак.

Ситуація в енергосистемі України

Міненерго повідомляє, що у ніч на 12 жовтня РФ завдала удар дронами, внаслідок якого зафіксовано пошкодження газотранспортної інфраструктури на Харківщині.

Також через падіння уламків дрона пошкоджено лінію електропередачі 6 кВ в Одеській області, є знеструмлені споживачі.

Загалом внаслідок обстрілів та техпорушень без світла залишалися споживачі у 10 областях.

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