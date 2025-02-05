"Бычий Глаз". Астрономы открыли новую уникальную галактику

Ученые Йельского университета открыли чрезвычайную галактику, состоящую из 9 концентрических колец. Огромная галактика LEDA 1313424 получила название "Бычий Глаз" и получила причудливый узор около 50 млн лет назад в результате столкновения с гораздо меньшей галактикой.
Главные тезисы
- Галактика “Бычий Глаз” состоит из 9 концентрических колец и была открыта астрономами Йельского университета.
- Эта галактика установила рекорд по числу колец в галактической структуре данного типа.
- Диаметр “Бычьего глаза” составляет около 250 тысяч световых лет, превышая размеры Млечного Пути в два раза.
Уникальная галактика LEDA 1313424 в космической истории
По словам исследователей, такая находка имеет большое значение, ведь она устанавливает новый рекорд по наибольшему количеству колец, обнаруженных в этом типе галактической структуры.
Паша смог увидеть "Бычий Глаз" во время того, как изучал изображение наземного обследования, что обнаружило несколько заметных колец.
Другие исследования, проведенные с помощью космического телескопа NASA "Габбл" подтвердили существование восьми колец, а девятое было обнаружено с помощью данных, полученных с камеры Keck Cosmic Web Imager, расположенной в обсерватории Кека на Гавайских островах.
Эта галактика — уникальный момент в космической истории. Существует короткий промежуток времени после столкновения, в течение которого галактика, подобная "Бычьему Оку", могла бы продемонстрировать такое количество четких колец, — отметил соавтор исследования и профессор астрономии и физики семьи Сола Голдмана в Йельском университете Питер ван Доккум.
Эта галактика имеет большой диаметр около 250 тысяч световых лет, благодаря чему она почти в два с половиной раза больше нашего Млечного Пути.
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