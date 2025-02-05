"Бычий Глаз". Астрономы открыли новую уникальную галактику

Ученые Йельского университета открыли чрезвычайную галактику, состоящую из 9 концентрических колец. Огромная галактика LEDA 1313424 получила название "Бычий Глаз" и получила причудливый узор около 50 млн лет назад в результате столкновения с гораздо меньшей галактикой.

Уникальная галактика LEDA 1313424 в космической истории

Столкновение инициировало образование этих девяти впечатляющих симметричных колец, которые сейчас расширяются и транспортируют газ чуть дальше ядра, — объяснил докторант астрономии из Йельского университета и ведущий автор исследования Имад Паша. Поделиться

По словам исследователей, такая находка имеет большое значение, ведь она устанавливает новый рекорд по наибольшему количеству колец, обнаруженных в этом типе галактической структуры.

Паша смог увидеть "Бычий Глаз" во время того, как изучал изображение наземного обследования, что обнаружило несколько заметных колец.

Другие исследования, проведенные с помощью космического телескопа NASA "Габбл" подтвердили существование восьми колец, а девятое было обнаружено с помощью данных, полученных с камеры Keck Cosmic Web Imager, расположенной в обсерватории Кека на Гавайских островах.

Эта галактика — уникальный момент в космической истории. Существует короткий промежуток времени после столкновения, в течение которого галактика, подобная "Бычьему Оку", могла бы продемонстрировать такое количество четких колец, — отметил соавтор исследования и профессор астрономии и физики семьи Сола Голдмана в Йельском университете Питер ван Доккум.

Эта галактика имеет большой диаметр около 250 тысяч световых лет, благодаря чему она почти в два с половиной раза больше нашего Млечного Пути.