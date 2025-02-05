"Бичаче Око". Астрономи відкрили нову унікальну галактику
Категорія
Наука та медицина
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"Бичаче Око". Астрономи відкрили нову унікальну галактику

Галактика
Джерело:  Interesting Engineering

Вчені Єльського університету відкрили надзвичайну галактику, яка складається з 9 концентричних кілець. Величезна галактика LEDA 1313424 отримала назву "Бичаче Око" та здобула вигадливий візерунок близько 50 млн років тому внаслідок зіткнення з набагато меншою галактикою.

Головні тези:

  • Галактика LEDA 1313424 отримала назву "Бичаче Око" і складається з 9 концентричних кілець, утворених внаслідок зіткнення з іншою галактикою близько 50 млн років тому.
  • Відкриття "Бичачого Ока" встановлює новий рекорд за найбільшою кількістю кілець у галактичній структурі даного типу.
  • Галактика має вражаючий діаметр близько 250 тисяч світлових років, що зробляє її майже на два рази більшою за Чумацький Шлях.
  • Відображення "Бичачого Ока" було виявлено за допомогою космічного телескопа NASA "Габбл" та камери Keck Cosmic Web Imager.
  • Дослідники вбачають у галактиці перехід від кільцевої галактики зіткнення до величезної галактики з низькою поверхневою яскравістю.

Унікальна галактика LEDA 1313424 у космічній історії

Зіткнення ініціювало утворення цих дев'яти вражаючих симетричних кілець, які зараз розширюються і транспортують газ трохи далі від ядра, — пояснив докторант астрономії з Єльського університету і провідний автор дослідження Імад Паша.

За словами дослідників, така знахідка має велике значення, адже вона встановлює новий рекорд за найбільшою кількістю кілець, які були виявлені у цьому типі галактичної структури.

Паша зміг побачити "Бичаче Око" під час того, як вивчав зображення наземного обстеження, що виявило кілька помітних кілець.

Інші дослідження, які були проведені за допомогою космічного телескопа NASA "Габбл" підтвердили існування восьми кілець, а дев'яте було виявлено за допомогою даних, які були отримані з камери Keck Cosmic Web Imager, що розташована в обсерваторії Кека на Гавайських островах.

Ця галактика є унікальним моментом у космічній історії. Існує короткий проміжок часу після зіткнення, протягом якого галактика, подібна до "Бичачого Ока", могла б продемонструвати таку кількість чітких кілець, — зауважив співавтор дослідження і професор астрономії та фізики родини Сола Голдмана в Єльському університеті Пітер ван Доккум.

Ця галактика має великий діаметр близько 250 тисяч світлових років, завдяки чому вона майже у два з половиною рази більша за наш Чумацький Шлях.

За припущеннями дослідників, гігантський розмір "Бичачого Ока" свідчить про перехід від кільцевої галактики зіткнення до іншої категорії, відомої як величезна галактика з низькою поверхневою яскравістю.

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