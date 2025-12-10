Бывший нардеп-изменник Деркач получил звание "Герой России"

Бывший нардеп и эксчлен "Партии регионов" Андрей Деркач получил звание "героя России". Он является сенатором от русской Астраханской области. Об этом сообщают РосСМИ.

Предатель Деркач получил звание "Герой России"

Отмечается, что на пленарном заседании Совета Федерации 10 декабря в честь Дня героев отечества сенаторы поздравили всех обладателей золотой звезды из своего состава. Среди них был и Деркач.

Напомним, что в 2000-х годах Деркач возглавлял "Энергоатом". В 2022 году он сбежал в Россию.

Также 27 октября 2022 года в Украине суд заочно арестовал Деркача по делу о госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, он входил в агентурную сеть российского ГРУ и занимался "созданием ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины". Поделиться

Кроме того, ранее в США заявляли о том, что Деркач больше десяти лет был активным российским агентом. Уже 10 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что экснардеп лишен украинского гражданства.

Ранее ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Украины III-IX созывов Андрею Деркачу, подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении. По решению суда, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В 2022 году в ходе досудебного расследования было установлено, что экснардеп за период 2019-2022 год получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины, в частности дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также затруднение и интеграцию.