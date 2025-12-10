Екснардеп-зрадник Деркач отримав звання "Герой Росії"

Колишній нардеп та ексчлен "Партії регіонів" Андрій Деркач отримав звання "героя Росії". Він є сенатором від російської Астраханської області. Про це повідомляють росЗМІ.

Зрадник Деркач отримав звання “Герой Росії”

Зазначається, що на пленарному засіданні Ради федерації 10 грудня на честь Дня героїв вітчизни сенатори привітали всіх володарів золотої зірки зі свого складу. Серед них був і Деркач.

Нагадаємо, що у 2000-х роках Деркач очолював "Енергоатом". У 2022 році він утік до Росії.

Також 27 жовтня 2022 року в Україні суд заочно заарештував Деркача у справі про держзраду і незаконне збагачення. За даними слідства, він входив в агентурну мережу російського ГРУ і займався "створенням низки приватних охоронних підприємств, щоб використовувати їх для швидкого захоплення України". Поширити

Крім того, раніше у США заявляли про те, що Деркач понад десять років був активним російським агентом. Уже 10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський підтвердив, що екснардепа позбавлено українського громадянства.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. За рішенням суду, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У 2022 році під час досудового розслідування було встановлено, що екснардеп за період 2019-2022 рік отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних і розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України, зокрема дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі США, а також утруднення інтеграції України до Європейського Союзу і НАТО.