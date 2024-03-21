Чехия предоставила Украине свои последние вертолеты Ми-24
Категория
Мир
Дата публикации

Чехия предоставила Украине свои последние вертолеты Ми-24

Ми-24
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Источник:  РБК Украина

Чехия передала Украине в качестве военной помощи свои вертолеты Ми-24. Больше таких бортов у страны не осталось.

Чехия отдала Украине последние Ми-24

Вертолетов Ми-24 больше нет в чешских вооруженных силах.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Deník N.

Две недели назад министр пришла в правительство с секретным документом и предложением о поставках Украине вертолетов Ми-24.

Кабмин это решение тайным образом одобрил. Таким образом, Чехия передала Украине последние свои вертолеты советского производства.

У нас больше нет вооружения, которым можно было бы пожертвовать.

Яна Чернохова

Яна Чернохова

Министро обороны Чехии

Вертолет Ми-24: что известно

Советский/российский ударный вертолет разработки носит неофициальное название - "Крокодил".

Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолетом, а также первым в мире многосерийным специализированным боевым вертолетом со съемным шасси. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается по сей день.

Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, а также во многих региональных конфликтах.

Передача Украине вертолетов Ми-24

Минувшим летом глава Минобороны Чехии заявляла, что страна получает от Соединенных Штатов Америки новые вертолеты, а старые Ми-24В списывает и планирует передать Украине.

Также в июле сообщалось, что Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 для борьбы против российской агрессии.

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