Чехия предоставила Украине свои последние вертолеты Ми-24

Чехия передала Украине в качестве военной помощи свои вертолеты Ми-24. Больше таких бортов у страны не осталось.
Чехия отдала Украине последние Ми-24
Вертолетов Ми-24 больше нет в чешских вооруженных силах.
Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Deník N.
Две недели назад министр пришла в правительство с секретным документом и предложением о поставках Украине вертолетов Ми-24.
Кабмин это решение тайным образом одобрил. Таким образом, Чехия передала Украине последние свои вертолеты советского производства.
Вертолет Ми-24: что известно
Советский/российский ударный вертолет разработки носит неофициальное название - "Крокодил".
Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, а также во многих региональных конфликтах.
Передача Украине вертолетов Ми-24
Минувшим летом глава Минобороны Чехии заявляла, что страна получает от Соединенных Штатов Америки новые вертолеты, а старые Ми-24В списывает и планирует передать Украине.
Также в июле сообщалось, что Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 для борьбы против российской агрессии.
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