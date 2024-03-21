Чехія надала Україні свої останні вертольоти Мі-24
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Чехія надала Україні свої останні вертольоти Мі-24

Мі-24
Джерело:  РБК Україна

Чехія передала Україні як військову допомогу свої вертольоти Мі-24. Більше таких бортів у країни не залишилося.

Чехія віддала Україні останні Мі-24

Вертольотів Мі-24 більше немає у чеських збройних силах.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Deník N.

Два тижні тому міністр прийшла до уряду з секретним документом і пропозицією про постачання Україні вертольотів Мі-24.

Кабмін це рішення таємним чином схвалив. Таким чином, Чехія передала Україні останні свої вертольоти радянського виробництва.

У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати.

Яна Чернохова

Яна Чернохова

Міністерка оборони Чехії

Вертоліт Мі-24: що відомо

Радянський/російський ударний вертоліт розробки має неофіційну назву – "Крокодил".

Став першим радянським і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим гелікоптером, а також першим у світі багатосерійним спеціалізованим бойовим гелікоптером зі знімним шасі. Серійний випуск розпочався 1971 року і триває досі.

Має безліч модифікацій, експортувався до багатьох країн світу. Активно використовувався в роки Афганської війни, а також у багатьох регіональних конфліктах.

Постачання Україні вертольотів Мі-24

Минулого літа глава Міноборони Чехії заявляла, що країна отримує від Сполучених Штатів Америки нові гелікоптери, а старі Мі-24В списує і планує передати Україні.

Також у липні повідомлялося, що Польща передала десяток бойових вертольотів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.

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