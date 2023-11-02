Что происходит при потере сознания. Ученые обнаружили новые связи между мозгом и сердцем

Исследователи Калифорнийского университета впервые обнаружили рефлекторный путь между сердцем и мозгом, связанный с обмороком.

Почему возникает обморок

Почти 40% людей хотя бы раз в жизни испытывают обморок – кратковременные потери сознания, вызванные болью, страхом, жарой, гипервентиляцией или другими причинами.

Однако точные механизмы «потери сознания» в большинстве своем остаются загадкой.

В новом докладе в журнале Nature исследователи рассматривали сердце как орган чувств, а не придерживались давней точки зрения, что мозг посылает сигналы, а сердце просто выполняет указания.

Доцент Школы биологических наук Винет Августин, старший автор статьи, применяет разнообразные подходы, чтобы лучше понять эти нейронные связи между сердцем и мозгом.

Мы обнаружили, что сердце также посылает сигналы обратно в мозг, что может изменить работу мозга, – сказал Августин. Поделиться

Информация, полученная в результате исследования, может быть полезна для лучшего понимания и лечения различных психиатрических и неврологических расстройств, связанных со связями между мозгом и сердцем.

Ученые изучали нервные механизмы, связанные с рефлексом Бецольда-Яриша (BJR), сердечным рефлексом, впервые описанным в 1867 году.

В течение десятилетий исследователи предполагали, что BJR, характеризующийся снижением частоты сердечных сокращений, АД и дыхания, может быть связан с обмороком.

Но для подтверждения этой идеи не хватало информации.

Как проходило новое исследование

Исследователи сосредоточились на генетике сенсорного кластера, известного как узловые ганглии, являющегося частью блуждающих нервов.

В частности, весовые сенсорные нейроны или VSN проектируют сигналы к стволу мозга и, как полагают, связаны с BJR и обмороком.

В поисках нового нейронного пути они нашли, что VSN также активируют тип нейронов под именем NPY2R.

Стимулируя этот нейронный путь у мышей с помощью оптогенетики, исследователи с удивлением обнаружили, что свободно двигавшиеся мыши сразу потеряли сознание.

Во время этих эпизодов они записывали данные тысяч нейронов в мозге мышей, а также сердечную деятельность и изменения черт лица, включая диаметр зрачка.

После активации нейронов NPY2R у мышей наблюдалось быстрое расширение зрачков и классическое «закат глаз», которое наблюдается во время обморока человека, а также замедленный пульс, артериальное давление и частота дыхания.

Дальнейшее тестирование показало, что когда NPY2R VSNs были удалены из мышей, BJR и обмороки исчезали.

Предыдущие исследования показали, что обморок вызван снижением кровотока в мозге, и новое исследование также оказалось правдой, но новые данные указывают на то, что сама мозговая деятельность может играть важную роль.